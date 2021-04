Valencia maakt statement in koeienletters: ‘CALA, WE GELOVEN JE NIET’

Dinsdag, 6 april 2021 om 14:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:19

Valencia heeft dinsdag met ontsteltenis gereageerd op een persconferentie van Juan Cala, de verdediger van Cádiz die ervan wordt verdacht collega Mouctar Diakhaby van Valencia racistisch te hebben bejegend. In een reactie aan de pers zei Cala onder meer dat alles wat er nu gebeurt 'pure demagogie' is en dat 'racisme in het Spaanse voetbal niet bestaat'. Valencia reageert fel in een statement, dat op sociale media en op de website in koeienletters wordt aangekondigd: 'JUAN CALA, WE GELOVEN JE NIET'.

"Valencia is diep bedroefd door de uitspraken van Cádiz-speler Juan Cala op dinsdag, 48 uur na de gebeurtenissen", schrijft Valencia in het statement. "Hij ontkent Mouctar Diakhaby op racistische wijze te hebben uitgescholden. Cala heeft een grote kans laten liggen om zijn fout te erkennen en zich te verontschuldigen richting de betrokken speler. In plaats daarvan valt hij Diakhaby en andere mensen bij Valencia aan."

OFFICIAL STATEMENT | JUAN CALA, WE DON'T BELIEVE YOU #YoCreoAMouctarDiakhaby — Valencia CF ?????? (@valenciacf_en) April 6, 2021

"Valencia wil nogmaals benadrukken dat wij onze speler geloven en hem volledig steunen", vervolgt de club. "Na de dreigementen van Cala tijdens zijn persconferentie blijven de club, voorzitter Anil Murthy en Mouctar Diakhaby vol overtuiging en tot het laatste moment strijden voor het juiste in de sport en in de samenleving. Valencia zal niet stoppen met vechten voor verbeterde protocollen in de strijd tegen racisme in het voetbal." Cala ontkende dinsdag schuld en zegt zich gesteund te voelen door zijn club Cádiz.

De wedstrijd tussen Cádiz en Valencia in LaLiga werd zondagavond na een halfuur stilgelegd, nadat de verdediger bij zijn ploeggenoten had aangegeven dat hij racistisch was bejegend. Cala zou negro de mierda hebben geroepen, wat ongeveer vertaald kan worden als 'strontneger'. Inmiddels is een geluidsopname opgedoken waarin de uitspraak van Cala te horen is. De spelers van Valencia besloten na het incident van het veld te stappen en zochten samen met de geëmotioneerde Diakhaby de kleedkamer op. De verdediger wilde wel dat zijn ploeggenoten de wedstrijd afmaakten, maar verscheen zelf niet meer op het veld.

Cala weigert verantwoordelijkheid te nemen, bleek op een persconferentie na de training van dinsdag. "Alles wat nu plaatsvindt, is pure demagogie. Er is geen racisme in het Spaanse voetbal", zei hij. "Ik vind het geen probleem om een gesprek met Diakhaby te voeren over de gebeurtenissen. Er is inmiddels een heel circus omheen gecreëerd." Cala vindt niet dat hij iets verkeerd heeft gezegd. "Er zijn twee opties: Diakhaby heeft het verzonnen of hij heeft het verkeerd begrepen." Hij waant zich dan ook onschuldig. "Het is net het Wilde Westen. Ik weet niet wat er is gebeurd met 'onschuldig tot het tegendeel is bewezen'. Niemand verdient het om op deze manier gelyncht te worden."