Financiële situatie Barcelona blijkt na audit van Laporta nóg zorgwekkender

Woensdag, 31 maart 2021 om 15:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:35

Dat Barcelona in financieel noodweer zit was al bekend, maar in Spanje duiken woensdag zorgwekkende berichten op voor de Spaanse grootmacht. Volgens televisiekanaal Esport3 blijkt uit een interne audit die is uitgevoerd in opdracht van de nieuwe president Joan Laporta dat Barcelona afstevent op een enorm verlies voor het huidige seizoen.

Een van de speerpunten van de campagne van Laporta was dat hij de daadwerkelijke financiële situatie van Barcelona in kaart zou brengen. Die audit zou al hebben plaatsgevonden en heeft volgens Esport3 nog zorgwekkendere resultaten opgeleverd dan aanvankelijk werd verwacht. Zo verwacht Barcelona dat het verlies voor het huidige seizoen zal uitkomen op 350 miljoen euro.

Ook in het seizoen 2021/22 zullen de Catalanen rode cijfers schrijven, zo is de verwachting. Pas in het seizoen daarop, 2022/23, wordt een positief resultaat verwacht. Die prognose gaat er overigens wel vanuit dat Lionel Messi zijn aflopende contract verlengt én dat Barcelona in de zomer een topaankoop doet. Te denken is daarbij aan een grote naam als Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund.

Het is al langer bekend dat Barcelona in grote financiële problemen zit. Zo voerde de club vanwege de coronacrisis in november voor de tweede keer een salarisverlaging door, waarmee circa 190 miljoen euro werd bespaard. Bij de presentatie van de jaarcijfers in januari bleek dat Barcelona over het seizoen 2019/20 een verlies van 97 miljoen euro heeft geleden. Het negatieve resultaat voor het huidige seizoen komt dus vermoedelijk zelfs drieënhalf keer zo hoog uit.