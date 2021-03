Studio Voetbal ontaardt direct in vragenvuur voor Pierre van Hooijdonk

28 maart 2021

Pierre van Hooijdonk heeft zich zondagavond bij Studio Voetbal moeten verantwoorden voor zijn uitspraken over Stéphanie Frappart. De analist werd zaterdagavond en zondag bekritiseerd voor opmerkingen die hij maakte tijdens de voorbeschouwing op de interland tussen Nederland en Letland (2-0), die door de vrouwelijke scheidsrechter werd geleid. De oud-voetballer trok de kwaliteiten van Frappart enigszins in twijfel, daar zij zelf nooit op hoog niveau heeft gevoetbald.

"Een vrouw in de mannensport, dat is de discussie helemaal niet", zei Van Hooijdonk zaterdagavond. "Ik bekritiseer vaak scheidsrechters in de Nederlandse competitie waarvan ik zeg: jij hebt nooit op een klein beetje niveau gespeeld. Dat soort argumenten gebruik ik regelmatig, omdat ik denk dat als je dat wel hebt gedaan, je bij bepaalde situaties de intenties beter en sneller kan herkennen." Criticasters, zoals international Merel van Dongen, oud-international Daphne Koster en GroenLinks-politica Lisa Westerveld, insinueerden echter dat Van Hooijdonk het argument van stal haalde omdat het ditmaal om een vrouw ging.

In de uitzending van Studio Voetbal werd het onderwerp meteen besproken. Van Hooijdonk kreeg direct de kans om zelf te reageren. "Dat het wat ongelukkig is geweest, geloof ik best. Maar je hoort mij aan de voorkant al zeggen dat het niets met man/vrouw te maken heeft. Ik wilde als voorbeeld aangeven dat het een voordeel is voor een scheidsrechter als je de sport beoefend hebt. Dat betekent niet dat je anders geen goede scheidsrechter kunt zijn", zei de oud-aanvaller. Presentator Sjoerd van Ramshorst sprak van 'een beetje een ongelukkige vergelijking' en Arno Vermeulen vond het 'een gek moment' om het argument aan te halen en 'te koppelen aan Frappart'.

"Je zegt dat je dat wel vaker hebt gezegd, maar we hebben in Nederland volgens mij één scheidsrechter die op een redelijk niveau speelde, Pol van Boekel. In de Eredivisie hebben we uitstekende scheidsrechters die allemaal op een laag niveau gevoetbald hebben", stipte de chef sport van de NOS aan. Van Hooijdonk reageerde door te zeggen dat het zijn 'ideaalplaatje' is dat een scheidsrechter een verleden als voetballer heeft. "Ik kom nog uit een generatie met bijvoorbeeld Dick Jol. Toentertijd kon je als scheidsrechter veel later instromen om scheidsrechter te worden en kon je langer doorgaan. De scheidsrechters worden nu steeds jonger en kunnen dus niks meer opdoen aan ervaring. Het gaat mij niet om het niveau, maar ik denk: als je een sport beoefend hebt, heb ik er iets meer vertrouwen in dan wanneer je de sport niet beoefend hebt."

Toen Vermeulen aangaf dat arbiters Björn Kuipers en Danny Makkelie niet op ‘heel hoog niveau’ hebben gespeeld, reageerde Van Hooijdonk ietwat gefrustreerd: “Je luistert niet! Ik heb het toch niet over hoog niveau?” Frappart speelde in de jeugd bij amateurclub AS Herblay en werd als tiener al scheidsrechter. “Frappart heeft tien jaar ervaring in het mannenvoetbal, maar het vrouwenvoetbal heeft de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen, waardoor je denkt: dit lijkt ergens op”, aldus Van Hooijdonk, die steun kreeg van Rafael van der Vaart. "Ik heb het vandaag vier of vijf keer teruggekeken. Ik wist dat hij zich op een dunne lijn bevond, maar hij zegt niet heel veel, vind ik. Je kunt bijna niets meer zeggen in Nederland. Je moet heel erg op je woorden letten. Hij zegt gewoon: ik heb liever een scheidsrechter die gevoetbald heeft."

"Zij voldoet dan ook niet aan mijn ideaalplaatje, net als veel mannen er ook niet aan voldoen", vulde Van Hooijdonk aan. Theo Janssen schaarde zich ook achter Van Hooijdonk. "Als je er gewoon goed naar luistert, zegt hij voor mijn gevoel niet heel veel wat je kritisch kunt oppakken." Het zit Pi-Air zelf 'niet lekker' dat zijn uitspraken worden besproken 'alsof het een man/vrouw-ding is'. "Van mij mogen vrouwen alle posities in de voetballerij bekleden. Sterker nog: als het ooit zover komt, mogen ze ook meedoen in de Eredivisie voor mannen. Ik ben helemaal niet zo’n haantje dat de vrouwen overal ver van af wil houden."