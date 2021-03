Van Hooijdonk onder vuur op Twitter na opmerking over Frappart

Zondag, 28 maart 2021 om 09:07 • Yanick Vos • Laatste update: 09:23

Pierre van Hooijdonk liet zich voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Estland (2-0) kritisch uit over scheidsrechter Stéphanie Frappart en dat wordt hem niet in dank afgenomen op Twitter. De oud-voetballer gaf aan geen hoge verwachtingen te hebben van de arbiter, daar zij zelf nooit op hoog niveau heeft gevoetbald. Onder meer Oranje Leeuwin Merel van Dongen laat met een cynische tweet van zich horen.

In de voorbeschouwing op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd door presentator Tom Egbers aandacht besteed aan Frappart, die in de Ligue 1 een vertrouwd gezicht is en ook in de Champions League al mocht aantreden. In 2019 floot ze de Europese Supercup tussen Chelsea en Liverpool. “Ze zal niet voor niets het vertrouwen krijgen”, benadrukte analist Rafael van der Vaart. Van Hooijdonk: “Ik vind het aan de ene kant wel een dingetje”, erkende hij. “Een vrouw in de mannensport, dat is de discussie helemaal niet. Ik bekritiseer vaak scheidsrechters in de Nederlandse competitie waarvan ik zeg: jij hebt nooit op een klein beetje niveau gespeeld. Dat soort argumenten gebruik ik regelmatig, omdat ik denk dat als je dat wel hebt gedaan, je bij bepaalde situaties de intenties beter en sneller kan herkennen.”

Pierre was commentator bij het EK2017 vrouwenvoetbal en notabene ambassadeur van het toernooi. Zonder daarvoor eerst lange tijd op hoog niveau in de vrouwencompetitie te hebben gevoetbald. Vreemd eigenlijk. #Frappart #Frappant — Merel van Dongen (@merelvd) March 27, 2021

“Zij fluit tien jaar mannenvoetbal, dat is natuurlijk nog niet lang aan ervaring”, aldus Van Hooijdonk, die aangaf dat Frappart ‘prima in staat is’ om een wedstrijd te leiden. “Ik denk dat het ook wel klopt wat ik zeg, dat de snelheid waarmee alles bij de mannen gaat hoger is. Tien jaar (ervaring, red.), dat snap ik. Maar uiteindelijk moet je toch zelf gevoetbald hebben om het sneller te begrijpen. Ik probeer het op een nette manier te brengen, zonder dat ik de bond van...”, aldus Van Hooijdonk, zonder zijn zin af te maken. Volgens de oud-spits van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal zou het voor Frappart een ‘enorm voordeel’ zijn dat de protesten van spelers minder heftig zouden zijn. “Ja, daar ben ik van overtuigd. Als je dat soms bij mannen ziet... Dat zal nu niet gebeuren.”

Dat Van Hooijdonk voorafgaand aan de wedstrijden de kwaliteiten van Frappart in twijfel trok, wordt hem niet in dank afgenomen door Atlético Madrid-verdediger Van Dongen. “Pierre was commentator bij het EK 2017 vrouwenvoetbal en notabene ambassadeur van het toernooi. Zonder daarvoor eerst lange tijd op hoog niveau in de vrouwencompetitie te hebben gevoetbald. Vreemd eigenlijk”, schrijft zij cynisch op Twitter. Ook vanuit de politiek klinkt er kritiek. Lisa Westerveld van GroenLinks is niet blij met de uitspraken van Van Hooijdonk: “Echt niet oké hoe in de voorbeschouwing de deskundigheid van scheidsrechter Stéphanie Frappart in twijfel wordt getrokken omdat ze vrouw is. Zo lang vrouwen zich altijd extra moeten bewijzen, is er nog een lange weg te gaan in het voetbal.”

Echt niet oké hoe in de voorbeschouwing de deskundigheid van scheidsrechter Stéphanie Frappart in twijfel werd getrokken omdat ze vrouw is. Zo lang vrouwen zich altijd extra moeten bewijzen is er nog een lange weg te gaan in het voetbal. #nedlet — Lisa Westerveld (@Lisawesterveld) March 27, 2021

De Nederlandse filmmaker Martin Koolhoven heeft ook kritiek op Van Hooijdonk: ‘Zo’n opmerking van Van Hooijdonk over vrouwelijke scheidsrechters. Je wéét dat ie wordt uitgelachen door de toekomst. Zou zo’n gozer dat nou echt comfortabel beweren? Ben op zich blij dat hij zich niks aantrekt van wat mensen van ‘m vinden, maar damn wat een ouderwetse lul.” Annemarie Postma, sportjounalist voor onder meer Het Parool, verwijst net als Van Dongen naar het EK van 2017, waar Van Hooijdonk ambassadeur voor was: “Van Hooijdonk heeft destijds z'n vakken lopen vullen en valt nu door de mand met zijn ouderwetse opvattingen. Niemand ook die 'm tegenspreekt. Dat stemt nog het meest verdrietig.”