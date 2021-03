Ihattaren verwijdert uitingen over Oranje van Instagram

Donderdag, 25 maart 2021 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:22

Mohamed Ihattaren heeft foto's met referenties aan het Nederlands elftal van zijn Instagram-account verwijderd. Volgens de Marokkaanse voetbalwebsite Lions de l'Atlas gaat het om acht afbeeldingen, waarvan zeven eerder deze week verwijderd werden. Donderdagmiddag haalde Ihattaren de laatste afbeelding van zijn account, aldus de bron.

Het is moeilijk te achterhalen om welke foto's het precies gaat. Wel is duidelijk dat een van de foto's dateert van 2 september 2020, toen Ihattaren deel uitmaakte van de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag) in de Nations League. "Kan niet wachten om het shirt van Oranje aan te doen", schreef de aanvallende middenvelder van PSV bij die foto. Destijds bleef een debuut voor Oranje uit.

Ihattaren volgt OnsOranje, het officiële account van de nationale ploeg, nog wel op Instagram. Verder staat op zijn account nog één afbeelding die betrekking heeft tot Oranje: het statement waarmee de selectie in juni 2020 bekendmaakte Veronica Inside te boycotten. Uit de verwijdering van de andere foto's concludeert men in Marokko echter dat Ihattaren niet langer uitgaat van een interlandcarrière bij Oranje.

Alerte gebruikers merkten eerder deze week al dat Ihattaren reageerde onder een afbeelding van Zakaria Aboukhlal, die een zege op PSV vierde en in de tekst toevoegde dat hij zich spoedig gaat melden bij Marokko. "S..." reageerde Ihattaren, begeleid met twee hartjes. In Marokko wordt gespeculeerd dat hij wellicht 'soon' bedoelde; Aboukhlal reageerde met een stilzwijgende emoji en de vlag van Marokko.