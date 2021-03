Frenkie de Jong boos: ‘Dat betekent niet dat wij eronder moeten lijden’

Donderdag, 25 maart 2021 om 08:44

Frenkie de Jong en Daley Blind begrijpen weinig van het feit dat er bij WK-kwalificatiewedstrijden geen VAR of doellijntechnologie wordt ingezet. Voorafgaand aan openingstreffer van Burak Yilmaz leek er aan de andere kant hands gemaakt te worden, terwijl een kopbal van Matthijs de Ligt op slag van rust voor of achter de doellijn werd weggehaald. Oranje ging uiteindelijk met 4-2 onderuit op bezoek bij Turkije.

“Het is jammer dat niet alle landen het kunnen betalen, maar dat betekent niet dat wij eronder moeten lijden. Deze technologie helpt alle teams en maakt voetbal rechtvaardiger. Om het dan te liggen, slaat nergens erop”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van De Jong. De FIFA wil de VAR pas inzetten bij WK-kwalificatiewedstrijden als dit overal mogelijk is, dus ook op andere continenten. Scheidsrechter Michael Olivier deelde overigens twee strafschoppen uit, verdeeld over beide ploegen. Yilmaz schoot in de eerste helft raak vanaf elf meter, terwijl Memphis Depay in blessuretijd faalde.

Geen aansluitingstreffer voor Matthijs de Ligt. Zijn kopbal wordt van de lijn gehaald. #TURNED pic.twitter.com/d0Mu3b94QY — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2021

“Vreemd dat er op het niveau van de WK-kwalificatie en in de tijd waarin we leven geen VAR aanwezig was”, zo beaamt Blind in gesprek met hetzelfde medium. “En al helemaal dat de doellijntechnologie ontbreekt. Als je in de stadions de gelegenheid hebt om het goed te doen, waarom zou je het dan nalaten? In de Eredivisie hebben ook niet alle clubs doellijntechnologie of de juiste camera's voor de VAR.”

Ook Marten de Roon liet zich in gesprek met ESPN kritisch uit over de arbitrage. “De penalty (na een duw van Donyell Malen op Okay Yokuslu, red.) heb ik niet gezien, want ik was in duel. Matthijs stond achter me en zei dat de bal tegen de hand kwam en dat hij 'm anders had binnengeschoten. De kopbal van Matthijs leek voor ons zeker binnen. Ik vind het raar dat er geen doellijntechnologie en eventueel een VAR is bij zo'n belangrijke wedstrijd. De grensrechter kan het met het blote oog niet zien. Als je dan een beetje hulp van een horloge hebt, zou dat lekker zijn.”

“Het enige wat ik zag toen ik kopte was dat hun speler achter de lijn stond en de bal wegkopte. Hij moet het heel knap gedaan hebben als hij de bal er voor de lijn uit heeft gekopt. De scheidsrechter neemt een beslissing en er is geen VAR. Dan valt er niet veel te discussiëren”, reageert De Ligt in gesprek met de NOS op zijn kopbal die kort voor rust, toen Oranje al met 2-0 achter stond, van de lijn werd gehaald. Scheidsrechter Oliver en grensrechter Simon Bennett zagen er geen doelpunt in. De verdediger van Juventus steekt overigens direct de hand in eigen boezem.

“We hebben het zelf niet goed gedaan, daardoor verliezen we. Bij de 3-2 zagen we nog dat Turkije even dacht dat ze de drie punten al binnen hadden. Dan vliegt die vrije trap er geweldig in natuurlijk”, stelt De Ligt. Hij concludeert dat het verschil op basis van details gemaakt werd. “Turkije kwam in totaal misschien maar vijf keer in de zestien waarbij de bal net binnen viel, terwijl bij ons de bal er net niet inging of de laatste pass ontbrak. De eerste twee tegengoals moeten we goed analyseren. Het begon bij een corner van ons en eindigde in ons strafschopgebied. Je kan zeggen dat iemand dan even moet vasthouden op het middenveld, maar het belangrijkste is dat je bij een corner van jezelf de spelers die een counter van Turkije kunnen inleiden dekt.”