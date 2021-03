‘Het zou mij niet verbazen als Stekelenburg op het EK eerste keeper is’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 11:31 • Laatste update: 11:31

Sander Westerveld zou er niet van opkijken als Maarten Stekelenburg komende zomer op het EK onder de lat staat bij het Nederlands elftal. Die uitspraak doet de voormalig doelman in een uitgebreid interview met Voetbal International. Bondscoach Frank de Boer haalde Stekelenburg na een afwezigheid van drieënhalf jaar weer bij Oranje, waar hij de concurrentiestrijd aan zal moeten gaan met Jasper Cillessen en Tim Krul.

Hoewel Cillessen een streepje voor lijkt te hebben bij De Boer, sluit Westerveld niet uit dat Stekelenburg komende zomer het doel van Oranje verdedigt. Westerveld kwam zelf tot zes interlands en nam deel aan de EK's van 2000 en 2004. "Het zou mij niet verbazen als Frank de Boer hem eerste keeper maakt, want in potentie is dat de ideale keeper", vertelt de oud-doelman tegenover het weekblad. "Die heeft alles. En wat hij nog meer voor heeft op Cillessen: hij heeft een WK-finale gespeeld. En hij heeft lengte (Stekelenburg is 1.97 meter lang, red.), daarin ligt hij misschien net iets voor op Cillessen."

Stekelenburg was de doelman van Oranje tijdens de WK-finale van 2010, toen hij van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk de voorkeur kreeg boven Sander Boschker en Michel Vorm en met Nederland als tweede eindigde. "Cillessen was voor mij altijd de ideale eerste man, maar nu is de situatie een beetje veranderd doordat Stekelenburg weer aan spelen is toegekomen", gaat Westerveld verder. "En als hij fit is en het laat zien in wedstrijden bij Ajax, zoals hij dat nu doet, dan kun je hem zonder problemen erin gooien."

Mochten alle doelmannen fit zijn, verwacht Westerveld echter wel dat Cillessen tussen de palen staat bij Oranje. De ervaren doelman geldt sinds een aantal weken weer als vaste waarde bij Valencia, waar hij dit seizoen lange tijd moest toekijken door blessureleed. "Ik denk dat hij op dit moment de meest complete keeper is, ook met het oog op de toekomst. En hij heeft bij het Nederlands elftal eigenlijk altijd voldaan, ook al speelde hij niet bij Barcelona. En nu speelt hij bij Valencia sinds een paar weken weer, dus ik hoop dat het op tijd is. Als alle keepers fit zijn, is Cillessen mijn eerste keeper."