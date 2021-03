Derksen ‘ergert zich kapot’: ‘Zó gaat een gepasseerde speler niet zitten’

Maandag, 22 maart 2021 om 21:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:30

Johan Derksen velt maandagavond een hard oordeel over Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder, die zondag tegen AZ wederom op de bank zat bij PSV, maakte voorafgaand aan het treffen in het AFAS Stadion een dansje met ploeggenoot en collega-bankzitter Noni Madueke. Derksen ziet er de humor niet van in en ergert zich aan de houding van de dit seizoen al zo vaak besproken Ihattaren.

"Hoe zit het met Ihattaren, Johan? Hoe denk je dat hij in zijn vel zit op dit moment?", vraagt presentator Wilfred Genee in Veronica Inside. "Nou, ik zal je vertellen: ik ging er voor zitten, zondagmiddag. En toen zag ik hem swingend uit de kleedkamer komen en in de dug-out gaan zitten. En toen had ik mij al kapot geërgerd aan hem. Want ik vind een jongen van zijn leeftijd die met zijn kwaliteiten op de bank zit, die moet de tering in zijn lijf hebben. En dat is misschien een beetje ouderwetse oudemannentaal, maar zó gaat een gepasseerde speler niet zitten. Dansjes maken en waarschijnlijk hadden ze van die oordingen in, dat hebben ze tegenwoordig altijd in."

Is dit het nieuwe uitgaan? ?? pic.twitter.com/m7g6f04jv1 — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2021

Derksen is ook kritisch op de bijdrage van trainer Roger Schmidt tijdens de nederlaag van PSV tegen AZ. "Ik erger me ook weer dood aan die trainer", vervolgt de analist. "Die laat Ihattaren vier minuten voor tijd invallen. Dan hoop ik altijd dat er een keer een speler zegt tegen zo'n trainer: 'Je gaat er zelf maar in, maar ik niet voor vier minuten'. Dit is toch zinloos." René van der GIjp denkt dat de spelers van PSV Schmidt weinig tegengas geven. "Je merkt ook dat die trainer in die groep door niemand lastiggevallen wordt, denk ik. Die neemt zijn beslissingen. Je zou als aanvoerder ook kunnen zeggen: 'Joh, luister eens: laten we die Ihattaren nou niet gebruiken voor tijdrekken, breng dan een ander in'. Je komt er niet in om het spel nog een andere wending te geven, nee, je komt er gewoon in om tijd te rekken."

Van der Gijp probeert vervolgens een reden te vinden voor het dansje langs de zijlijn van Ihattaren en Madueke. "Ze vinden het kut gewoon. Het is toch een beetje treiteren. Zie jij dat ook zo, Wim?", vraagt de analist aan de eveneens aanwezige Wim Kieft. "Ja, zo zie ik het ook", luidt het antwoord. "Ik vind overigens wel dat die jongen (Ihattaren, red.) klap op klap krijgt. Ik vind het onbegrijpelijk dat Erwin van de Looi hem niet meeneemt naar het EK. En dat Frank de Boer ook niet zegt van: 'Neem die jongen nou mee'. Voor het gevoel, in ieder geval. Geef hem een beetje vertrouwen. Ga met die jongen praten en zeg dat je hem nodig hebt", aldus Kieft.