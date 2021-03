Ajax bereikt overeenstemming en houdt Daley Blind langer aan boord

Maandag, 15 maart 2021 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:12

Daley Blind blijft langer aan Ajax verbonden. De Amsterdammers melden via de officiële kanalen dat de 31-jarige verdediger zijn contract in de Johan Cruijff ArenA heeft verlengd tot medio 2023. Zijn vorige verbintenis liep een jaar eerder af.

Blind doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 7 december 2008 in de wedstrijd FC Volendam - Ajax (1-2). De linkspoot werd in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2009/10 verhuurd aan FC Groningen om vervolgens terug te keren bij Ajax. In de daaropvolgende seizoenen werd hij als Ajacied vier keer kampioen en won tevens de Johan Cruijff Schaal (2013).

In de zomer van 2014 vertrok Blind naar Manchester United. In totaal speelde hij 141 officiële wedstrijden voor de Engelse recordkampioen. Hij won met die ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield. In de zomer van 2018 keerde Blind terug in Amsterdam en legde direct beslag op de dubbel. In 2019 won de Amsterdammer bovendien de Johan Cruijff Schaal. Hij speelde tot nu toe 265 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin 11 keer.