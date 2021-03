Ajax loopt verder uit op PSV na probleemloze middag in Zwolle

Zondag, 14 maart 2021 om 18:37 • Chris Meijer

Ajax heeft de voorsprong op naaste achtervolger PSV uitgebouwd naar acht punten. De Amsterdammers maakten dankbaar gebruik van het 1-1 gelijkspel van de Eindhovenaren tegen Feyenoord eerder op de dag door zelf met 0-2 te winnen op bezoek bij PEC Zwolle. David Neres en Nicolás Tagliafico verzorgden al in de eerste helft de doelpuntenproductie voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die overigens ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft dan PSV.

Ten Hag voerde noodgedwongen een wijziging door ten opzichte van het met 3-0 gewonnen heenduel in de achtste finale van de Europa League met Young Boys van afgelopen donderdag: Jurriën Timber was ziek en werd derhalve vervangen door Perr Schuurs. Antony verdween uit de basis doordat Sébastien Haller weer in de punt van de aanval werd geposteerd. De eerste kansen in het duel waren eerlijk verdeeld: aan de ene kant zorgde een kopbal van Davy Klaassen voor gevaar, terwijl Virgil Misidjan namens de thuisploeg in kansrijke positie opdook.

Het artikel gaat verder onder de video Klaassen heeft vertrekkende Brobbey gewaarschuwd: 'Bij Ajax krijg je meer kansen' Meer videos

Met 28 minuten op de klok werd de wedstrijd opengebroken. Via Klaassen en Ryan Gravenberch kwam Neres in het strafschopgebied in balbezit. De Braziliaanse aanvaller zocht de ruimte om te schieten en vond met zijn schot de verre hoek achter doelman Xavier Mous: 0-1. Exact tien minuten later hielp PEC Zwolle de bezoekers aan een ruimere marge. Mustafa Saymak verspeelde op de rand van het eigen strafschopgebied de bal, waarna Klaassen Dusan Tadic lanceerde. De aanvoerder van Ajax behield het overzicht en vond bij de tweede paal de opgestoomde Tagliafico, die voor een open doel geen fout maakte.

Het spelbeeld veranderde nauwelijks na rust: Ajax zocht nadrukkelijk de aanval en kreeg de nodige kansen om de score verder op te voeren. Na 55 minuten spelen kreeg Haller een levensgrote kans om zichzelf op het scorebord te zetten, maar de spits van Ajax zag dat Mous reddend kon optreden. De sluitpost van PEC had vervolgens ook goed antwoorden op pogingen van Klaassen en opnieuw Haller, waardoor de schade relatief beperkt bleef voor de thuisploeg.

In de slotfase bloedde de wedstrijd langzaam maar zeker dood, mede doordat Ten Hag de nodige wissels doorvoerde. De oefenmeester haalde in de rust Neres en Devyne Rensch naar de kant voor Oussama Idrissi en Sean Klaiber. Ook Tagliafico, Klaassen en Tadic werden voortijdig naar de kant gehaald en vervangen door Jurgen Ekkelenkamp, Mohammed Kudus en Antony. Tegelijkertijd kwam de voorsprong van Ajax niet meer in gevaar, waardoor de Amsterdammers met een goed gevoel kunnen toewerken naar de return van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys, die komende donderdag in Zwitserland op het programma staat. De opponent kende geen goede generale voor dat duel, want de Zwitserse topclub kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FC Sankt Gallen.