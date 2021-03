Liverpool is helemaal de weg kwijt: zesde thuisnederlaag op rij

Zondag, 7 maart 2021

Liverpool heeft zondagmiddag de zesde thuisnederlaag op rij geïncasseerd in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Fulham, dat via Mario Lemina de zege veilig stelde. Liverpool zal snel de rug moeten rechten, als de ploeg woensdag op eigen veld een 2-0 voorsprong verdedigt tegen RB Leipzig in de Champions League. Door de nederlaag blijft Liverpool zevende, terwijl Fulham op jacht gaat naar rechtstreeks lijfsbehoud. De ploeg van Scott Parker zal dan nog wel minimaal één plek moeten stijgen, daar men nu nog achttiende staat.

Liverpool begon met een compleet ander elftal dan waarmee het de laatste weken aan de aftrap verscheen. Klopp gunde Fabinho, Thiago Alcántara, Sadio Mané, Curtis Jones en Trent Alexander-Arnold rust en had onder andere een basisplaats ingeruimd voor Diogo Jota. De aanvaller kampte de voorbije maanden met een knieblessure en verscheen op 9 december voor het laatst aan de aftrap in het Champions League-duel met Midtjylland (1-1). Georginio Wijnaldum werd een half uur voor tijd naar de kant gehaald. Bij Fulham speelde Kenny Tete de gehele wedstrijd en bleef Terence Kongolo op de bank.

De thuisploeg had het lastig in de eerste helft en moest toezien hoe Fulham voor het eerst gevaarlijk werd. Ademola Lookman trok vanaf de linkerkant naar binnen en probeerde het met een schot in de korte hoek, maar zag zijn inzet rakelings naast gaan. Aan de andere kant werd Mohamed Salah in stelling gebracht, maar ook hij was onnauwkeurig in de afronding. Nadat vervolgens wederom Lookman niet tot scoren was gekomen met een schot van dichtbij, wist Mario Lemina Alisson Becker wel te verschalken. De middenvelder reageerde veel attenter dan Salah na een afgeslagen hoekschop en schoot hard en laag binnen in de verre hoek: 0-1. Daarmee kwam Liverpool voor het eerst in de clubgeschiedenis in zes achtereenvolgende thuiswedstrijden op achterstand in de Premier League.

De thuisploeg zette daar voor rust bijzonder weinig tegenover en stelde flink teleur in balbezit. Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en wist Liverpool maar geen vuist te maken. Klopp bracht vervolgens na een uur spelen Mané binnen de lijnen, die niet veel later dichtbij de gelijkmaker was. De Senegalees kreeg de bal per toeval voor de voeten na een doorgeschoten hoekschop, maar kon niet afdrukken. Een kopbal van diezelfde Mané belandde twintig minuten voor tijd op de paal. Fulham, dat in de tweede helft nog slechts één keer voor het doel van Alisson opdook, wist de voorsprong met succes te verdedigen en won zodoende voor de tweede keer ooit op Anfield.