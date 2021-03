Exitpoll: Joan Laporta krijgt tweede termijn als voorzitter Barcelona

Zondag, 7 maart 2021 om 21:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:52

Joan Laporta stevent af op een overwinning in de presidentsverkiezingen van Barcelona. Volgens een exitpoll van TV3 heeft de 58-jarige van de clubleden meer stemmen gekregen dan Victor Font en Toni Freixa, waardoor hij de permanente opvolger van de vertrokken Josep Maria Bartomeu wordt. De definitieve uitslag wordt zondagavond na 23.30 uur verwacht.

TV3 kwam even voor 21.00 uur met de eerste prognoses, nadat de stembus voor alle leden van Barcelona dichtging. Laporta heeft volgens die exitpoll 58,3 procent van de stemmen gekregen, terwijl 31,3 procent van de leden op Font stemde en slechts 9,3 procent van de stemmen naar Freixa ging. In deze exitpoll zijn overigens de 20.000 per post uitgebrachte stemmen niet meegerekend en gaat het dus alleen om de kiezers die op locatie hun stem uitbrachten. De officiële telling moet binnen twee uur afgerond worden, waarna definitief moet blijken of Laporta zijn tweede termijn als president van Barcelona krijgt.

Tijdens het vorige voorzitterschap van Laporta maakte Barcelona een glorietijd door. Met Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta als blikvangers beleefde Barcelona gouden jaren, waarvan 2009 het meest in het oog springt, met de gewonnen treble. De huidige situatie is een stuk minder rooskleurig voor Barcelona. De grootmacht verkeert in geldnood, boekt wisselende resultaten in sportief opzicht en weet zich niet verzekerd van het aanblijven van Messi, na een tumultueuze transferzomer waarin hij wilde vertrekken. Laporta hoopt Barcelona te kunnen laten terugkeren naar de gloriejaren, maar is eerst belast met de zware taak om de puinhoop van zijn voorganger op te ruimen. De focus van zijn campagne lag op meer aandacht voor de jeugdopleiding en meer inspraak voor de socio's.

Font, Freixa en Laporta waren woensdag aanwezig bij de Copa del Rey-wedstrijd tegen Sevilla.

Ruim 110.000 leden waren stemgerechtigd voor de verkiezingen, die aanvankelijk op 24 januari zouden plaatsvinden. Vanwege vrijheidsbeperkende maatregelen die verband hielden met het coronavirus had niet iedereen de mogelijkheid om te stemmen en dus werden de verkiezingen uitgesteld. Ruim 20.000 leden stemden per post; de rest van de kiezers kon zondag naar de stembus op diverse plekken. Ze hadden de keuze uit drie overgebleven kandidaten. Font is topman van een bedrijf dat advies geeft in de telecommunicatiesector, terwijl Freixa jarenlang deel uitmaakte van de directie, zowel onder Laporta als onder diens opvolgers Sandro Rosell en Bartomeu. Laporta was de grote favoriet om te winnen.

Laporta en Koeman

De toekomst van Ronald Koeman als trainer was tijdens de verkiezingscampagne onderwerp van discussie. Zo flirtte Font regelmatig met de komst van Xavi als trainer. Koeman lijkt meer vertrouwen te genieten van Laporta. "Hij verdient respect en is een van de groten van Barcelona. Hij heeft een contract en we moeten beseffen dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Hij is onze trainer", verzekerde de toekomstige voorzitter eind vorig jaar. In januari voegde hij toe: "Zoals elke coach, krijgt ook Koeman de tijd om te worden beoordeeld op de resultaten en de manier waarop hij zijn elftal laat spelen." Eerder deze week meldde RAC1 echter dat Laporta ook nadenkt over de komst van Mikel Arteta, de trainer van Arsenal.

Laporta en Messi

"Ik heb een heel goede verstandhouding met Messi", maakte Laporta eerder deze week duidelijk. Hij insinueerde dat socio's op hem moeten stemmen, als ze er zeker van willen zijn dat de aanvaller bij de club blijft. "Ik zal alles doen om hem voor Barcelona te behouden. Ik weet dat hij mijn voorstel in overweging neemt, maar dan moeten jullie, de fans, wel op mij stemmen. Als ik niet win, weet ik zeker dat Messi niet in Barcelona blijft. Toen Freixa directeur was, was Messi absoluut niet gelukkig." Bekend is dat Messi geen liefhebber was van Bartomeu, maar de sterspeler heeft zich niet uitgesproken over de drie kandidaat-opvolgers. Zondagochtend bracht hij wel zijn stem uit in het Camp Nou. Zijn contract loopt in de zomer af.

?? El capità del primer equip, Leo Messi, exerceix el seu dret a vot al Camp Nou ?? pic.twitter.com/XxSKGRtTaC — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 7, 2021

Laporta en Overmars

In een eerder stadium speculeerde onder meer De Telegraaf over een eventuele overstap van Marc Overmars naar Barcelona, waar hij de technische portefeuille moet gaan beheren. De kans dat Barcelona zou uitkomen bij de directeur voetbalzaken van Ajax, zou het grootst zijn onder Laporta. Zelf gaf de nieuwe voorzitter van Barcelona in januari aan drie kandidaten te zien voor de functie van technisch directeur, maar hij wilde niet te veel op de zaken vooruitlopen. "Ik wil eerst praten met degenen die deel uitmaken van het team voordat ik een keuze maak uit de mogelijkheden die we hebben. Ik ga geen namen van spelers, coaches of andere kandidaten voor de technische staf noemen", benadrukte Laporta.