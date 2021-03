Hoofdrollen voor Granit Xhaka en Erik Pieters bij Burnley - Arsenal

Zaterdag, 6 maart 2021 om 15:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:39

Het duel tussen Burnley en Arsenal in de Premier League heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting op Turf Moore eindigde in 1-1 en daar schieten de teams van Sean Dyche en Mikel Arteta weinig mee op, al continueert Burnley de goede reeks van de voorbije weken: slechts één nederlaag in de laatste zeven duels. Granit Xhaka leidde met een grote fout de gelijkmaker van de thuisploeg in en de VAR voorkwam dat Erik Pieters in de slotfase een rode kaart van het veld moest.

Arteta was ongetwijfeld woest tijdens de pauze. Arsenal controleerde de wedstrijd in de eerste helft, maar het gebrek aan precisie in de afronding én een fout van jewelste van Granit Xhaka richting de rust zorgden ervoor dat de Londenaren in de tweede helft weer helemaal opnieuw moesten beginnen. De bezoekers hadden slechts enkele minuten nodig om aan de leiding te gaan. Willian rukte op vanaf het middenveld en leverde de bal aan de linkerkant in bij Aubameyang, die het strafschopgebied binnendrong. Hij zette Matthew Lowton op het verkeerde been en schoot de bal, via de hand van Nick Pope, in de linkerhoek: 0-1.

Sinds 2016/17 leidde geen enkele veldvoetballer in de Premier League met een fout meer tegendoelpunten in dan Granit Xhaka: 8 ?? ZIEN OM TE GELOVEN! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 maart 2021

Arsenal liet goede kansen liggen om met een ruimere voorsprong het rustsignaal te halen op Turf Moore. Pogingen van Aubameyang, Bukayo Saka en Martin Ödegaard gingen echter over of naast. Zes minuten voor de pauze ging het faliekant mis achterin bij the Gunners toen Bernd Leno en Xhaka naar een voetballende oplossing zochten om de bal uit het eigen strafschopgebied weg te krijgen. De Zwitser schoot de bal tegen de heup van Chris Wood, die zag hoe de bal in het lege doel verdween: 1-1.

Het team van Arteta was in de tweede helft niet in staat om de wedstrijd opnieuw naar zich toe te trekken, mede omdat het vloeiende veldspel uit de eerste 45 minuten niet meer bij de Londenaren terug te zien was. Het venijn zat vooral in het laatste kwartier, mede omdat een handsbal van Erik Pieters na een voorzet van Nicolas Pépe ook niet door de VAR met een strafschop werd bestraft. Burnley liet zich vervolgens niet onbetuigd. Na een heerlijk schot van Pieters van afstand volgde een dito redding van Leno, die een minuut later goed reageerde op een schot van Wood.

Een bijzonder moment volgde na 83 minuten: Pieters blokte volgens de scheidsrechter een schot van Pépé met zijn hand en voorkwam daarmee een doelpunt. De Nederlander kreeg rood én Arsenal een strafschop. De VAR oordeelde echter dat de bal op de schouder van Pieters was terechtgekomen en dus bleef Arsenal met lege handen achter: geen overtalsituatie én geen strafschop. Het team van Arteta maakt zich nu op voor de altijd beladen stadsderby met aartsrivaal Tottenham Hotspur, volgende week zondag in eigen huis.