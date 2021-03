De Telegraaf: Schmidt ging verschrikkelijk tekeer tegen Ten Hag

Vrijdag, 5 maart 2021 om 17:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

Roger Schmidt is zondag tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax (1-1) 'verschrikkelijk tekeergegaan' tegen Erik ten Hag, zo stelt De Telegraaf bij monde van Valentijn Driessen. Schmidt zou Ten Hag aan de zijlijn onder meer hebben verweten dat Ajax het kampioenschap 'koopt'. "Het is natuurlijk belachelijk", zegt Driessen in een video-item voor de krant.

"Roger Schmidt ging verschrikkelijk tekeer tegen Erik ten Hag afgelopen zondag langs de lijn", weet Driessen. "Die zei: 'Jullie zijn het Bayern München van Nederland, jullie kopen alles maar op! Jullie kopen het kampioenschap, het lijkt nergens op hier in Nederland!' Ten Hag wilde er niet op reageren. Ik heb hem nog gevraagd naar het gedrag van Schmidt. Daar wilde hij zich niet over uitlaten. Maar dit waren onder andere die uitlatingen. Dan denk ik: het is natuurlijk wel heel goedkoop scoren, maar de wijsheid die daarin zit is wel dat Ajax met Sébastien Haller onverslaanbaar is."

Driessen vindt de selectie van Ajax vooral in de breedte erg sterk, zo bleek volgens de journalist ook in de bekerwedstrijd van woensdag tegen sc Heerenveen (0-3 winst). "Mohammed Kudus speelde wel weer aardig, maar Oussama Idrissi viel niet zo goed in. Perr Schuurs deed op zich wel aardig. Maar op dit Ajax staat geen maat. Dat hebben we al vaker geroepen, en al helemaal na de komst van Haller. Die selectie is zo breed, kwalitatief zo goed. Je ziet ook dat er spelers uit de eigen jeugdopleiding doorstromen", doelt hij op Devyne Rensch en Jurriën Timber.

Verder komt Driessen terug op uitspraken die Schmidt deed over Mohamed Ihattaren. De Duitse coach stelde 'geen boze plannen' te hebben gehad met de verbanning van Ihattaren tegen Ajax. "Ik heb het gedaan omdat ik wil dat hij een superster wordt", aldus Schmidt. Driessen wil er niets van weten. "Allemaal bullshit, allemaal gelul natuurlijk. Het gaat over één wedstrijd, maar ook over het statement dat PSV heeft afgegeven, met goedkeuring van Schmidt. Die jongen wordt enorm te kakken gezet, geframed op niet misverstane wijze. Er deugt helemaal niets aan die jongen. En twee dagen later kan hij gewoon weer aansluiten bij de groep... Het gaat helemaal nergens over. Er wordt een heleboel kapotgemaakt wat helemaal niet kapotgemaakt hoeft te worden. Je kan het ook gewoon intern houden, waarom moet dat naar buiten?"