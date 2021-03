Woede bij concurrent om cynisch handgebaar Laporta tijdens interview

Woensdag, 3 maart 2021 om 14:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Een onschuldig grapje van Joan Laporta heeft geleid tot een woedende reactie van Toni Freixa, één van de drie overgebleven presidentskandidaten bij Barcelona. Het drietal, inclusief Víctor Font, ging onlangs met elkaar in debat. Na afloop stond Freixa buiten de verzamelde Spaanse media te woord en op de achtergrond liet Laporta met een ludiek bedoeld handgebaar duidelijk hoe hij dacht over het interview met zijn concurrent.

De op de achtergrond duidelijk zichtbare Laporta maakte met een wijs- en middelvinger vervolgens een knipgebaar richting de camera, om daarmee aan te geven dat het gesprek met Freixa maar beter gestaakt zou kunnen worden. Het was duidelijk een grapje van Laporta, maar Freixa is duidelijk niet gediend van de kwinkslag van de voormalig voorzitter van Barcelona. "Alleen degenen die weten dat ze beschermd worden door de media, durven zo'n gebrek aan respect te tonen. De leden van Barcelona zullen hun stem laten horen bij de verkiezingen", schrijft Freixa op Twitter bij een video van El Golazo de Gol, waarop te zien is dat Laporta het bewuste gebaar maakt.

De leden en supporters van Barcelona weten zondag 7 maart wie de nieuwe voorzitter van de club is. Diverse Spaanse media denken dat Laporta, tussen 2003 en 2010 ook al de preses in het Camp Nou, de absolute topfavoriet is. Freixa en Font geven echter niet op in de strijd om de opvolging van Josep Maria Bartomeum die afgelopen maandag thuis werd gearresteerd. De ex-voorzitter van Barcelona wordt verdacht van corruptie en het witwassen van geld. Daarnaast zou hij het pr-bureau i3 Ventures hebben ingezet om zijn imago ten koste van onder meer Gerard Piqué en Lionel Messi op te poetsen. De zaak lekte uit en Barça-gate was geboren. Bartomeu, die inmiddels weer op vrije voeten is, stapte eind oktober op bij Barcelona.

