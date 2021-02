‘Cash cow’ van Feyenoord ‘veruit de minste’ in rijtje Antony, Karlsson en Gakpo

Vrijdag, 26 februari 2021 om 08:46 • Laatste update: 09:29

Feyenoord kampt mede door de coronacrisis met financiële problemen en ziet de achterstand op clubs als Ajax en PSV oplopen. Waar de clubs uit Amsterdam en Eindhoven de afgelopen jaren tientallen miljoenen verdienden met het verkopen van spelers, vallen de transferinkomsten in De Kuip veel lager uit. Pierre van Hooijdonk weet wel hoe het komt dat de concurrenten van Feyenoord meer verdienen aan de verkoop van spelers. "Ajax heeft natuurlijk heel veel voordeel van de Champions League", zegt de oud-spits van Feyenoord tegenover de NOS.

Volgens Van Hooijdonk ontvangt Ajax hogere transfersommen voor zijn spelers doordat de club actief is in de Champions League. “Daarnaast zijn de talenten bij Feyenoord simpelweg niet zo goed als andere spelers”, stelt hij. Waar Ajax de afgelopen jaren honderden miljoenen verdiende aan de verkoop van spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Kasper Dolberg, Davinson Sánchez, Hakim Ziyech en Sergiño Dest, moet Feyenoord het met relatief kleine bedragen doen.

Van Hooijdonk stelt dat dit een gevolg is van de manier waarop Feyenoord zijn spelers scout. “Feyenoord heeft heel vaak naar de Nederlandse markt gekeken om daar transfervrije spelers op te pikken", zegt de oud-international. "Dat soort spelers zijn vaak 25, 26 jaar. Daar zit niet heel veel rek meer in en dus hebben ze weinig transferwaarde." Ajax en AZ scouten in Zuid-Amerika en Scandinavië. “Daar kan je jonge spelers goedkoop binnenhalen en dan voor meer verkopen. AZ heeft Jesper Karlsson voor iets meer dan twee miljoen gekocht. Dat is echt een geweldenaar. Maar je ziet hem niet bij Feyenoord.”

De oud-aanvaller stelt dat Ajax geld verdient door het eerst uit te geven. Hij wijst naar David Neres en Antony, die voor respectievelijk maximaal 22 miljoen en 22,75 miljoen euro zijn aangetrokken. “Ajax kan daarvoor gaan omdat ze toch al veel geld hebben”, aldus Van Hooijdonk, die vindt dat de scouting bij Feyenoord niet deugt. “We zijn nooit verrast door een pareltje dat op erg jonge leeftijd de kans kreeg en zich ontwikkelde tot een geweldenaar. Ze hopen nu op Luis Sinisterra maar als ik heel kritisch kijk naar de spelers van de andere drie ploegen op zijn positie, Antony, Karlsson en Cody Gakpo, is hij veruit de minste.”

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Sinisterra in op tien miljoen euro, terwijl men in Rotterdam hoge verwachtingen heeft van Marcos Senesi. De club hoopt miljoenen te verdienen op de Argentijnse verdediger, die voor zeven miljoen euro is gekocht van San Lorenzo. Van Hooijdonk betwijfelt of Feyenoord daadwerkelijk een groot bedrag aan Senesi gaat overhouden. “Op die twee ga je geen verlies lijden, maar ik twijfel of dat je cash cows zijn."