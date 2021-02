‘Club Brugge volgt voorbeeld van Ajax en gaat vol voor Belgische primeur’

Donderdag, 25 februari 2021 om 09:53 • Rian Rosendaal

Club Brugge wil op korte termijn de gang naar de beurs in Brussel maken, zo weet de Belgische zakenkrant De Tijd te onthullen. Mocht de beursgang definitief worden, dan heeft de koploper in de Pro League een primeur te pakken. Nog niet eerder meldde een Belgische club zich op de in de hoofdstad gevestigde beurs. Het is nog onduidelijk hoeveel geld Brugge denkt over te houden aan de ambitieuze beursplannen.

De Tijd denkt dat de beursperikelen te maken hebben met de ambitieuze stadionplannen van Brugge. De lijstaanvoerder aast op een nieuw onderkomen met 40.000 plaatsen, op de plek waar nu het Jan Breydelstadion staat. Het gehele project zou circa honderd miljoen euro moeten kosten. Ondanks de coronacrisis staat Brugge er op financieel gebied goed voor. In het seizoen 2019/20 werden met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen euro nettowinst twee clubrecord verbroken. Vanwege deelname aan de Champions League en Europa League stromen er nog eens miljoenen binnen bij Brugge.

Het is volgens verschillende Belgische media nog onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Wel staat al vast dat de grootmacht uit Brugge zijn intrede doet op de hoofdmarkt van Euro­next Brussel. De clubleiding van de Europa League-deelnemer, die donderdagavond bezoek krijgt van Dynamo Kiev in het returnduel in de tweede ronde, heeft overigens nog niet officieel gereageerd op de plannen omtrent de beursgang.

Brugge is als alles goed verloopt de allereerste Belgische club met een beursnotering. In Nederland is er buiten Ajax geen enkele Nederlandse club die zaken doet op de AEX in Amsterdam. De Eredivisie-koploper is sinds 1998 een beursgenoteerde club. Verder in Europa geven onder meer Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus en Olympique Lyon al enige tijd aandelen uit.