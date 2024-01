NEC meldt slecht nieuws over Bas Dost: spits moet terugkeer uitstellen

Bas Dos keert voorlopig niet terug bij NEC, zo laat de club uit Nijmegen weten via een korte medische update op de clubwebsite. De 34-jarige spits kampt nog altijd met myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Maandag ontving Dost nieuwe testuitslagen, die aangaven dat er een langere periode van rust benodigd is.

Om die reden is een eventuele snelle terugkeer op het voetbalveld uitgesloten. Dost moest de afgelopen negen wedstrijden van de huidige nummer acht van de Eredivisie al aan zich voorbij laten gaan. Het nieuws van maandag is een nieuwe domper voor de boomlange spits.

Begin dit jaar kwam technisch directeur Carlos Aalbers nog met een positieve update over Dost. “Ik heb gisteren nog zijn agent gesproken. Het gaat goed met Bas. Hij heeft op 15 januari zijn laatste controle. We moeten afwachten of daar groen licht uit voortkomt.

“Maar Bas voelt zich goed, en als het positief is op 15 januari, dan wil Bas graag weer opstarten om terug te komen. Hij wil en zegt dat hij gaat terugkomen. Dus laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dat is mooi voor Bas en NEC”, aldus Aalbers op in een video-item van NEC. Helaas blijken de uitslagen dus minder positief.

NEC begon het seizoen moeizaam, maar leek na het incident met Dost ineens de smaak te pakken te krijgen. Sindsdien werd er nog maar één wedstrijd verloren: thuis tegen Ajax, met 1-2. Zondag wisten de Nijmegenaren te verrassen met een 2-2 remise op bezoek bij Feyenoord in De Kuip.”

Het ging eind oktober, in de slotfase van AZ – NEC, mis bij Dost. De routinier zakte na een sprint in elkaar en moest drie keer gereanimeerd worden door de Nijmeegse clubarts.Dost kwam gelukkig direct bij kennis en werd direct daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Dat mocht hij, een kleine twee weken en een operatie later, weer verlaten.

Dost is pas sinds dit seizoen actief voor NEC, nadat hij in de zomer transfervrij van FC Utrecht overkwam. Tot dusver staat de achttienvoudig Oranje-international op acht duels, waarin hij drie keer scoorde en tweemaal als aangever fungeerde. In principe ligt Dost tot eind juni vast in het Goffertstadion.

