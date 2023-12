Dost kreeg avond van ineenzakking appje van Oranje-routinier: ‘Dat hielp me’

Bas Dost heeft in een groot interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op de rampzalige avond van 29 oktober. De 34-jarige spits ging toen, tijdens AZ – NEC, naar de grond vanwege een hartritmestoornis. Inmiddels is Dost herstellende en werkt hij toe naar een comeback. Onder meer de steun van Daley Blind hielp hem de afgelopen tijd.

Het ging eind oktober, in de slotfase van AZ – NEC, mis bij Dost. De routinier zakte na een sprint in elkaar en moest drie keer gereanimeerd worden door de Nijmeegse clubarts.

Dost kwam gelukkig direct bij kennis en werd direct daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Dat mocht hij, een kleine twee weken en een operatie later, weer verlaten.

De inmiddels thuis herstellende Dost zegt nog niet te weten of en wanneer hij terugkeert op het veld. "Het is mijn doel om terug te komen. Dat is wat ik sterk voel. Het moment dat ik weer in een stadion sta, lijkt me uniek."

"Maar stel dat ik een terugval krijg en het wordt me afgeraden om op niveau te spelen, dan zou ik daar vrede mee hebben."

Toch overheerst bij Dost het gevoel dat het wel kan. Dat komt vooral omdat het – in Dosts eigen woorden – 'maar' myocarditis is, een ontstoken hartspier veroorzaakt door een virus. Van een structureel hartprobleem is dus geen sprake.

"Ik heb gewoon enorme pech gehad", vat Dost zijn situatie samen. "Daar staat tegenover dat ik geluk heb gehad dat het in het stadion gebeurde. Stel, je bent aan het hardlopen of aan het trainen..."

"Ik ben niet bang om dood te gaan, maar heb wel het besef dat ik daar dood had kúnnen gaan. Ik ben dankbaar dat ik zo goed ben geholpen en vanaf de eerste seconde serieus ben genomen door de mensen van AZ en NEC."

Blind

Iemand die veel van Dosts situatie afweet is Daley Blind. De Girona-verdediger, die in het verleden met Dost samenspeelde bij Oranje, speelt ook met een hartkastje wegens een hartspierontsteking. "Hij appte me op de avond dat het gebeurde", vertelt Dost. "Daar heb ik veel aan gehad. Het geeft vertrouwen dat hij hetzelfde heeft doorgemaakt en helemaal teruggekomen is."

Dost is pas sinds dit seizoen actief voor NEC, nadat hij in de zomer transfervrij van FC Utrecht overkwam. Tot dusver staat de achttienvoudig Oranje-international op acht duels, waarin hij drie keer scoorde en tweemaal als aangever fungeerde. In principe ligt Dost tot eind juni vast in het Goffertstadion.





