‘Ajax heeft meer financiële mogelijkheden, dat PSV tweede staat is logisch’

Woensdag, 24 februari 2021 om 09:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:45

Philipp Max maakt zich ondanks de wisselvalligheid van PSV vooralsnog geen grote zorgen. De vorig jaar zomer aangetrokken linksback vindt het gezien de vele jonge spelers in de selectie van trainer Roger Schmidt logisch dat het niet altijd even goed gaat. Max is daarnaast van mening dat het verschil van zes punten met lijstaanvoerder Ajax een logisch gevolg is van de verschillen tussen beide topclubs in financieel opzicht.

Max is het eens met de stelling van Voetbal International dat er gezien de investeringen van vorig jaar het nodige mag worden verwacht van dit PSV. "Zeker. Maar we staan toch ook voor clubs als Feyenoord, AZ en Vitesse. Dat we tweede zijn achter Ajax is logisch", concludeert de Duitse vleugelverdediger na 23 wedstrijden in de Eredivisie. Max legt vervolgens uit waarom hij tot deze zienswijze komt. "Omdat zij ook een erg goede ploeg hebben. Ze hebben meer financiële mogelijkheden. Dat ze in de winter voor 22,5 miljoen een goede spits als Sébastien Haller kunnen halen, is daarvan het voorbeeld."

"Misschien is logisch niet helemaal het goede woord. In de twee duels die we al tegen hen hebben gespeeld, was het al spannend", verwijst Max naar het 2-2 gelijkspel in competitieverband en de 2-1 nederlaag tegen Ajax in de TOTO KNVB Beker. "Zij waren misschien in meer fases beter dan wij, maar we waren absoluut niet kansloos. In het bekerduel waren zij het eerste half uur goed, maar wij stonden ook te slapen. In de tweede helft hebben we het veel beter gedaan. Toen voelde ik dat het absoluut mogelijk is van Ajax te winnen", geeft Max de titelstrijd in de Eredivisie nog lang niet op. "Nogmaals, we doen het al beter dan PSV vorig seizoen deed."

Voor Max zijn er in 2021 voldoende uitdagingen, want de linksback mag stiekem hopen op een plaats in de definitieve EK-selectie van Duitsland. "Een EK of WK spelen is het hoogste wat een voetballer kan bereiken. Mijn eerste interlands in november smaakten naar meer. Het ging snel voorbij, het waren drie wedstrijden in zeven dagen. De eerste twee duels wonnen we en over mijn derde (6-0 tegen Spanje, red.) wil ik het niet meer te veel hebben", doelt Max op het verrassende debacle van de nationale ploeg van Duitsland in Sevilla. De linksback staat er desondanks goed op bij bondscoach Joachim Löw. "Daarom was de keus naar PSV te gaan een goede. Of ik erbij ben op het EK is nog te vroeg om te zeggen, er is heel veel concurrentie", zo besluit de PSV-verdediger.