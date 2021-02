Fraaie omhaal van Giroud beslist duel tussen Atlético en Chelsea

Dinsdag, 23 februari 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:55

Chelsea heeft een goede uitgangspositie verworven richting de kwartfinales van de Champions League. Het team van Thomas Tuchel was dinsdagavond in het eerste duel van de achtste finales met minimaal verschil te sterk voor Atlético Madrid. Het duel in de Arena Nationala in Boekarest werd door een schitterende omhaal van Olivier Giroud in de tweede helft beslist, al moest de VAR er wel aan te pas komen om het doelpunt goed te keuren: 0-1. Hakim Ziyech deed alleen het laatste kwartier mee. De terugwedstrijd op Stamford Bridge staat voor 17 maart op het programma.

Atlético begon goed aan de wedstrijd in Boekarest en kwam in het eerste kwartier tweemaal gevaarlijk in de buurt van het doelgebied van Edouard Mendy. Een terugspeelbal op de doelman van Chelsea was bijna een prooi voor Luis Suárez, die in de veertiende minuut zag hoe Thomas Lemar bij de tweede paal iets te wild met zijn pass omsprong.

Chelsea liet zich meer gelden naarmate de eerste helft vorderde en dicteerde het tempo. Ondanks ruim zeventig procent balbezit kreeg het team van Tuchel het niet voor elkaar om daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Atlético voorkwam goed dat de Londenaren in de laatste meters gevaarlijk kon worden en Jan Oblak hoefde, behoudens pogingen van Marcos Alonso en Timo Werner, nauwelijks in actie te komen.

Ook in de tweede helft hielden de teams van Diego Simeone en Tuchel elkaar lang in evenwicht, mede omdat grote kansen uitbleven. Een omhaal van Joao Félix over het doel van Mendy was lange tijd het magere hoogtepunt van de tweede helft, maar twintig minuten voor tijd kwam het scorebord toch in beweging. Na een pass vanaf links kwam de bal via Mario Hermoso terecht bij Giroud, die de bal met een heerlijke omhaal achter Oblak werkte.

Arbiter Felix Brych keurde het doelpunt wegens buitenspel af, maar de VAR wees de scheidsrechter erop dat de bal via de verdediger van Atlético bij Giroud was terechtgekomen: 0-1. Tuchel wijzigde zijn elftal niet veel later en haalde Mateo Kovacic en Mason Mount naar de kant, ten faveure van Ziyech en Ngolo Kanté. Niet veel later maakte Callum Hudson-Odoi plaats voor Reece James. Simeone probeerde met de entree van onder meer Moussa Dembélé en Vitolo nog een gelijkmaker te forceren, maar Chelsea hield tot de laatste seconden van de zes minuten extra tijd relatief eenvoudig stand.