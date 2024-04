Kehl toont moed bij opstootje met Simeone: ‘Je kunt niet zomaar alles pikken!’

Diego Simeone en Sebastian Kehl kregen het woensdagavond met elkaar aan de stok tijdens het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Na afloop is er vooral respect en waardering voor de sportief directeur van BVB, die niet bang was voor de Argentijnse coach.

Kehl klaagde bij de arbitrage over een overtreding van Rodrigo de Paul op Dortmund-aanvoerder Emre Can. Die actie schoot in het verkeerde keelgat bij Simeone, die verhaal kwam halen bij de Duitser. De assistenten van Atlético moesten er aan te pas komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen.

"Er kwamen emoties naar boven en het was zaak om die emoties onder controle te houden. Het ging over een voorval tijdens de wedstrijd. Dat weten hij (Simeone, red.) en ik. Wij laten het verder daarbij", liet Kehl na afloop van de ontmoeting in Madrid weten in gesprek met DAZN.

Trainer Edin Terzic kreeg het opstootje overigens niet mee. "Ik heb het niet opgemerkt. Maar het hoort er allemaal bij. Je weet dat je niet alleen elf spelers op het veld nodig hebt, maar ook alle jongens op de bank en alle coaches. Dat het er soms heet aan toe kan gaan in het coachvak, verbaast ons niet."

Respect voor Kehl

-analist Michael Ballack is onder de indruk van de heldhaftige Kehl. "Je kunt niet zomaar alles pikken! We kennen Simeone aan de lijn. Als de scheidsrechter niet ingrijpt, is het soms noodzakelijk dat iemand anders dat doet. En Sebastian Kehl voelde zich daartoe geroepen."

Volgens Ballack moet je wel van je afbijten in de heksenketel van het Cívitas Metropolitano. "Dat maakt het er niet makkelijker op, maar je moet jezelf verdedigen. Om op dit niveau succesvol te zijn, moet je er ook mee kunnen omgaan. Atletico kan dat als geen ander", aldus de voormalig middenvelder.

Voormalig toptennisser en groot voetballiefhebber Boris Becker is via X complimenteus over Kehl. "Prachtige scène aan de zijlijn met Kehl en Simeone in de hoofdrol. Toon kracht wanneer dat nodig is! Graag meer daarvan in de returnwedstrijd!"

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties