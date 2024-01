Arne Slot nijdig na vergelijking van journalist: ‘Echt gênant dat je dit zegt’

Arne Slot heeft woensdagavond behoorlijk tegengas gegeven tijdens het persmoment na afloop van de 1-0 bekerzege op PSV. De succescoach van Feyenoord werd door een aanwezige journalist vergeleken met Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, maar was daar absoluut niet van gediend. Slot is van mening dat hij juist rustig is gebleven tijdens de bekerkraker in De Kuip.

Richting het einde van de persconferentie kwam de journalist met de bewuste opmerking. “Dat opstootje aan het eind. Het ging net over Mourinho... Toen dacht ik heel even dat Diego Simeone ook langs de lijn stond, toen ik jou bezig zag. Hoe beleefde jij dat?”

Slot laat duidelijk blijken wat hij van de opmerking vindt. “Dat is echt gênant dat je dat zegt. Dan zou ik je willen vragen om de beelden nog eens terug te kijken, want ik heb gewoon heel rustig langs de zijlijn gestaan. Niet meer dan dat. Aan het einde heb ik alleen even gevraagd of het een ingooi of een vrije trap was, in alle rust. Want dat scheelt nogal voor hoe mijn spelers zich moeten positioneren.”

Slot is van mening dat hij juist rustig is gebleven. “Iedereen vloog om mij heen, maar ik bleef gewoon staan. Dus als jij mij graag zo wil framen, be my guest. Maar dat is dus totaal niet waar. Ik was echt volledig rustig en heb niet één keer wat tegen de vierde official of tegen de scheidsrechter gezegd.”

Penaltymoment

In zijn interview met ESPN stak Slot niet onder stoelen of banken dat PSV een penalty had moeten krijgen. “Ik moet altijd een beetje uitkijken met uitspraken over de arbitrage, maar ik snap de frustratie van de PSV’ers. Ik heb die frustratie dit jaar ook al meerdere malen gehad en ik weet hoe dicht het soms bij elkaar ligt, zeker in topwedstrijden.”

“Je kan hier zeker een strafschop voor geven”, aldus Slot. “Het is een strafschop. Zoals het voor ons frustrerend is dat wij in Enschede geen strafschop kregen, want ik zeur dan te veel over de arbitrage, is het ook frustrerend voor andere trainers. Ik wil wel toegeven dat dit een penalty was.”

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-0 zege voor Feyenoord, waardoor de Rotterdammers doorgaan in de TOTO KNVB Beker. In de kwartfinales wacht opnieuw een thuisduel. Op 7 februari reist AZ af naar De Kuip.

