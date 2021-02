‘Ajax brengt bod van vijftien miljoen euro uit in Brazilië’

Zondag, 21 februari 2021 om 10:46 • Chris Meijer

Ajax heeft concrete belangstelling voor Claudinho, zo meldt het Braziliaanse Yahoo Esportes. Een afvaardiging van de Amsterdammers zou reeds om de tafel hebben gezeten met de entourage van de 24-jarige aanvallende middenvelder én officials van zijn club Red Bull Bragantino. Er wordt gemeld dat Ajax zelfs al een bod van vijftien miljoen euro zou hebben uitgebracht op Claudinho.

Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel, zoals Claudinho voluit heet, speelt sinds januari 2019 voor Red Bull Bragantino, het Braziliaanse filiaal van het Red Bull-imperium. De aanvallende middenvelder, die eveneens als vleugelaanvaller uit de voeten kan, speelde eerder voor Santos, Corinthians, Ponte Preta en Oeste Futebol Clube. Met 17 doelpunten en 6 assists in 35 officiële wedstrijden heeft Claudinho zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs, onder wie Ajax. Met die statistieken is hij voorlopig de topscorer van de Braziliaanse Série A, waarin Red Bull Bragantino momenteel de twaalfde plaats bezet.

Het bod van Ajax, dat vijftien miljoen euro bedraagt, is momenteel het beste dat Red Bull Bragantino voor Claudinho heeft binnengekregen. RB Leipzig heeft eveneens een bod uitgebracht op Claudinho: een vaste transfersom van twaalf miljoen euro, dat door bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen. Ook AS Roma is van plan om zich met een concrete aanbieding in Brazilië te melden, maar heeft dat voorlopig nog niet gedaan. De naam van Claudinho werd eerder gelinkt aan verschillende Braziliaanse clubs, onder wie Flamengo, Atlético Mineiro en São Paulo, alleen lijken zij niet te kunnen wedijveren met de bedragen die Europese clubs bereid zijn te betalen.

Aangezien de transferwindow momenteel gesloten is, zal Claudinho komende zomer pas verkassen. Toch wordt er gesteld dat de transfer de komende dagen al zijn beslag kan krijgen. Indien Ajax inderdaad voor vijftien miljoen euro aan het langste eind trekt, wordt hij de zevende speler op de lijst met duurste aankopen van de Amsterdammers. Red Bull Bragantino lijkt in ieder geval een forse winst tegemoet te kunnen zien, want er werd in september 2019 iets meer dan 400.000 euro neergelegd om Claudinho na een huurperiode definitief over te nemen van Ponte Preta.