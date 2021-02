Perez na Lille - Ajax vernietigend over ‘pannenkoek’: ‘Een regelrechte schande’

Na afloop van het duel tussen Lille OSC en Ajax (1-2) is er de nodige discussie over de strafschop, van waaruit Dusan Tadic de gelijkmaker op het scorebord zette. Scheidsrechter Ivan Kruzliak legde de bal op de stip na een vermeende overtreding van Renato Sanches op Nicolás Tagliafico en bleef bij die beslissing toen videoscheidsrechter Marco Fritz hem naar het scherm riep. Kenneth Perez zegt in de studio van ESPN weinig te begrijpen van het besluit van de Slowaakse arbiter.

“Op basis van het spel was het een terechte overwinning, maar die penalty is een regelrechte schande”, zo begint Perez zijn analyse. Met 84 minuten op de klok dook Tagliafico op in het strafschopgebied na een afgeslagen voorzet. Sanches maakte zich breed, waarna de Argentijnse vleugelverdediger naar de grond ging. “Die pannenkoek krijgt nog de kans om het te herstellen, door naar de kant te gaan en te kijken. Het been van Sanches staat er al, Tagliafico springt erin. En ja, als je Tagliafico een beetje kent... Dat is de grootste schwalbekoning die er is. Vanuit het oogpunt van Ajax doet hij dit slim, maar het is natuurlijk een regelrechte schande.”

Presentator Jan Joost van Gangelen wijst als ‘advocaat van de duivel’ op het feit dat Sanches niet de bal wil spelen en Tagliafico probeert te blokken. “Wat je nu gaat zeggen, is echt iets van iemand die niks van voetbal snapt”, reageert Perez op Van Gangelen. “Het slaat helemaal nergens op. Want het been van Sanches staat er al. Tagliafico moet nog komen en hij springt erin. Maar goed, het is goed voor het Nederlands voetbal. Het moet alleen ook fair zijn en dit is toch een beetje oneerlijk. De scheidsrechter krijgt nog een kans om het aan de zijkant te bekijken.”

Een kans, een goal. Lille komt via Timothy Weah op voorsprong door een verkeerde terugspeelbal van Nicolas Tagliafico. #RTL7 #lilaja #UEL pic.twitter.com/sOQTNwT4EY — VTBL ? (@vtbl) February 18, 2021

“Ik weet niet of het bevestigd is, maar ik hoorde dat die scheidsrechter in zijn eigen land voor zes wedstrijden geschorst is en is teruggezet naar de tweede divisie”, gaat de analist verder over Kruzliak. De 36-jarige Slowaakse scheidsrechter is inderdaad gestraft voor fouten tijdens het duel tussen DAC en AS Trencín. Eerder dit seizoen was Kruzliak nog wel actief tijdens de groepsfase van de Champions League, maar de komende tijd is hij actief op het tweede niveau van Slowakije. “De UEFA stelt al die mafkezen aan... Het is niet alleen in deze wedstrijd. Nu zit het mee, maar de volgende keer krijg je zo’n malloot en zit het tegen. Het is bloedirritant dat scheidsrechters niet normaal kunnen fluiten. Ze verdienen het om te winnen, maar dit was een steuntje in de rug.”

“Ik vond het vrij licht. Je kan ‘m geven. Hij zet zijn arm erin en duwt de tegenstander toch een beetje weg. Hij moet van hem afblijven, maar het is wel heel licht”, zo oordeelt Theo Janssen in de studio van RTL over de strafschop. Jan Boskamp is het eens met zijn mede-analist: “Ik vind het geen penalty. Hij komt in contact omdat hij zichzelf breed maakt, maar hij geeft hem geen joekel. Als de VAR je roept, is dat al een teken dat die het geen penalty vindt.”

Davy Klaassen vond de strafschop daarentegen wél terecht. "De penalty was wat makkelijk gegeven, maar wel terecht. Het leek licht. De scheidsrechter floot toch voor alles, dus het paste wel bij zijn stijl", zo oordeelde de middenvelder in gesprek met RTL. "We moeten niet denken dat we er al zijn, maar het is wel een goede uitslag. Dit is een goede uitgangspositie. Nu moeten we het afmaken. Ik denk dat zij meer gaan komen en niet af gaan wachten."