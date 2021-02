De opvolger van Sergio Ramos gaat Real Madrid 40 miljoen euro kosten

Woensdag, 17 februari 2021 om 13:48 • Chris Meijer

Bij Real Madrid bereidt men zich langzaam maar zeker voor op het vertrek van Sergio Ramos, die in het bezit is van een aflopend contract. AS claimt dat de Koninklijke David Carmo in het vizier heeft voor de opvolging van de 34-jarige centrumverdediger. De Daily Mail meldde echter eerder dat ook Liverpool en Manchester United de 21-jarige verdediger van Braga op het verlanglijstje hebben staan.

Liverpool zou in januari zelfs al een concrete poging hebben ondernomen om Carmo los te weken bij Braga. De regerend kampioen van Engeland wist echter niet tot een overeenkomst te komen met de huidige nummer drie van de Portugese Primeira Liga. Uiteindelijk versterkte Liverpool zich met Ozan Kabak (die met een optie tot koop gehuurd wordt van Schalke 04) en Ben Davies (die werd overgenomen van Preston North End). Daarmee slaagden the Reds erin om de selectie te versterken met twee nieuwe centrumverdedigers, waaraan behoefte was door blessures bij Virgil van Dijk, Joël Matip en Joe Gomez.

Carmo speelt sinds 2015 voor Braga, dat hem destijds op zestienjarige leeftijd weghaalde bij Sanjoanense. Eerder speelde de centrumverdediger in de jeugdopleidingen van Beira-Mar, Estarreja en Benfica. Carmo maakt vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Braga en speelde voorlopig veertig wedstrijden voor de club. Voorlopig is Carmo overigens uit de roulatie, want hij liep vorige week woensdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Taça de Portugal tegen FC Porto (1-1) een enkelbreuk op en moest met een ambulance van het veld gehaald worden.

Het contract van de jeugdinternational van Portugal loopt nog door tot medio 2025, maar bevat een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro. AS stelt dat Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez een goede verstandhouding heeft met zijn collega António Salvador van Braga, waardoor de Spaanse grootmacht een streepje voor zou hebben op de Engelse concurrenten in de strijd om Carmo.

Josep Pedrerol, de presentator van het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito, meldde afgelopen weekeinde dat de wegen van Ramos en Real Madrid komende zomer definitief gaan scheiden. Hij stelde tevens dat er ‘geen weg meer terug is’, dus het is niet mogelijk dat beide partijen komende maanden alsnog tot een overeenkomst komen. Het is alleen nog de vraag wanneer Real Madrid of Ramos het vertrek wereldkundig gaat maken, terwijl de voorbereidingen op volgend seizoen al in volle gang zijn. De bij Bayern München met een aflopend contract vertrekkende David Alaba wordt concreet genoemd, terwijl dus ook Carmo in beeld is in de Spaanse hoofdstad.