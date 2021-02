Nieuw megacontract voor Neymar lijkt in kannen en kruiken na tweet uit Qatar

Woensdag, 17 februari 2021 om 12:25 • Chris Meijer • Laatste update: 13:58

TNT Sports en RMC Sport wisten begin deze maand te melden dat Neymar een akkoord had bereikt over een nieuw contract bij Paris Saint-Germain. Het heeft er nu alle schijn van dat de contractverlenging van de 28-jarige Braziliaanse aanvaller in kannen en kruiken is. Qatar Today schrijft op Twitter dat Neymar zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw, tot 2026 lopende verbintenis in Parijs.

"Neymar zal zijn contract bij Paris Saint-Germain voor vier jaar gaan verlengen, tot 2026", schrijft Qatar Today op Twitter. Op social media gaan veel mensen ervan uit dat de bevestiging van PSG nu niet lang meer op zich zal laten wachten. De Franse topclub is immers in handen van Qatar Sports Investment, terwijl Neymar zelf door sponsordeals ook nauwe banden met het oliestaatje heeft. Het komt dus niet volledig uit de lucht vallen dat Qatar Today nu met het nieuws over de contractverlenging van de Braziliaanse aanvaller komt. Qatar Today is een digitale krant, die naar eigen zeggen het ‘meest belangrijke nieuws’ uit het oliestaatje verspreidt.

Het Braziliaanse TNT Sports en het Franse RMC Sport maakten begin deze maand melding van een akkoord tussen PSG en Neymar over een nieuw vierjarig contract. Het wordt de tweede verbintenis die de steraanvaller zal ondertekenen in Parijs: het contract dat Neymar in 2017 bij zijn komst naar PSG ondertekende, loopt nog altijd. Les Parisiens maakten destijds een recordbedrag van 222 miljoen euro over aan Barcelona voor zijn diensten.

Neymar, die 34 zal zijn als zijn vermeende nieuwe contract afloopt, kwam in zijn eerste drieënhalf jaar bij Paris Saint-Germain tot 101 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 83 goals en 46 assists. De Braziliaan kampte de afgelopen jaren regelmatig met blessureleed en was bijna het gehele kalenderjaar 2019 uit de roulatie vanwege een enkelblessure. Momenteel is Neymar niet beschikbaar voor trainer Mauricio Pochettino vanwege een dijbeenblessure. Daardoor moest hij ook de ontmoeting met zijn oude club Barcelona van dinsdagavond (1-4 zege) aan zich voorbij laten gaan.

Overigens gaf Neymar vorige maand in de Franse media al aan te willen blijven. De vleugelspits deed tegelijkertijd een beroep op ploeggenoot Kylian Mbappé, die eveneens beschikt over een contract tot medio 2022. "Ik wil bij PSG blijven en ik hoop dat Kylian ook blijft", aldus Neymar. "Dat is natuurlijk de wens van elke PSG-supporter. Met Kylian heb ik een relatie als een broer. We spelen graag samen en willen dat PSG een geweldig team wordt." Mbappé wordt regelmatig aan Real Madrid gelinkt en gaf recentelijk aan na te denken over zijn toekomst.