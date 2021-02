Van Gaal: ‘Totaal geen behoefte om mijzelf te verdedigen tegen zoveel onrecht’

Woensdag, 17 februari 2021 om 12:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:37

Adnan Januzaj wist bij Manchester United nooit definitief door te breken en volgens de vleugelaanvaller is dat de schuld van Louis van Gaal. De huidige buitenspeler van Real Sociedad kreeg naar eigen zeggen te weinig kansen van de Nederlandse manager in het seizoen 2014/15, terwijl de verwachtingen juist hooggespannen waren. Januzaj had destijds zelfs het shirt met rugnummer 11 overgenomen van clubicoon Ryan Giggs.

"Ik ben uiteindelijk niet de juiste mensen tegengekomen bij Manchester United, het was dus heel moeilijk om speeltijd af te dwingen", vertelt de openhartige Januzaj in een interview met de Manchester Evening News. "Ik wilde de club helemaal niet verlaten, maar als je geen speeltijd krijgt en je door de aanwezigheid van bepaalde personen niet gelukkig bent, dan kun je natuurlijk onmogelijk blijven. Dan moet je wel kiezen voor een vertrek, om zo ergens anders weer aan spelen toe te komen", aldus de flankspeler, die in totaal tot slechts 28 duels kwam namens the Red Devils onder Van Gaal. In augustus 2015 werd hij verhuurd aan Borussia Dortmund en na nog een verhuurperiode, ditmaal bij Sunderland, kwam de aanvaller in 2017 in Sociedad terecht.

‘Door die twee opties die Van Gaal gaf leek het wel alsof ik móést falen’

Januzaj kon toentertijd duidelijk niet goed opschieten met Van Gaal en diens technische staf. "Ik moest altijd precies doen wat hij zei", vervolgt de Belgische aanvaller. Ik was nog een jonge jongen en het was belangrijk dat ik rustig bleef onder de omstandigheden. Ik moest zogezegd mijn kop houden en hard werken op het trainingsveld, meer niet. Dat is het enige dat ik kon doen, meer opties waren er niet. Ik moest het vooral accepteren en blijven genieten van het voetbalspelletje", aldus Januzaj, die Van Gaal nog steeds niet hoog heeft zitten. "Als je iemand hebt ontmoet waar je niet bepaald de beste periode uit je leven mee hebt gehad, zal je die persoon ook niet vergeten." Januzaj staat overigens met Sociedad tegenover Manchester United in de tweede ronde van de Europa League.

Van Gaal reageert in een email aan The Athletic op de uitspraken van Januzaj, zonder daarbij specifiek de naam van de aanvaller te benoemen. "Ik voel totaal niet de behoefte om mijzelf te verdedigen tegen zoveel onrecht", zo laat de voormalig manager van Manchester United in duidelijke bewoordingen weten. "Het zelfbeeld van sommige spelers laat te wensen over. Mijn carrière als trainer laat duidelijk zien hoeveel jonge spelers wél hun kansen hebben gepakt onder mijn leiderschap", zo besluit Van Gaal.