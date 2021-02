‘Arteta wil imponerende leider van Arsenal belonen met nieuw contract’

Maandag, 15 februari 2021 om 11:18 • Rian Rosendaal

Arsenal is van plan om het aflopende contract met David Luiz te verlengen, zo weet onder meer The Independent maandag te melden. Manager Mikel Arteta wil de inmiddels 33-jarige centrumverdediger graag nog minstens een jaar voor de club behouden, zo klinkt het. Arsenal heeft een overwegend jonge spelersgroep, waardoor de aanwezigheid van een ervaren speler zoals Luiz zeer wenselijk is voor de Spaanse coach. Daarnaast is men onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van de verdediger.

Arsenal deelt normaal gesproken contracten uit met een looptijd van één seizoen aan spelers die de dertig zijn gepasseerd en voor Luiz wordt normaal gesproken geen uitzondering gemaakt. De routinier werd medio 2019 overgenomen van stadsgenoot Chelsea. De centrale verdediger zette vorig jaar zomer al zijn handtekening onder contractverlenging voor één jaar en Arteta dringt er bij het bestuur van Arsenal dus op aan om de samenwerking met de Braziliaan wederom een vervolg te geven.

Luiz krijgt hier en daar kritiek op zijn soms nonchalante manier van verdedigen. The Independent echter benadrukt de aanvallende bijdrage die hij in bijna elke wedstrijd van the Gunners levert. Zondag tegen Leeds United (4-2) bijvoorbeeld wist hij met enkele lange ballen van achteruit Pierre-Emerick Aubameyang in een kansrijke positie te brengen. De Engelse krant roemt het tactische inzicht van Luiz en benadrukt dat zijn ervaring van grote invloed is op de jonge en onervaren spelers om hem heen.

Het is overigens nog niet bekend hij Luiz zelf aankijkt tegen een derde seizoen als speler van Arsenal. De voormalig verdediger van Benfica en Paris Saint-Germain staat na ruim anderhalf jaar in Noord-Londen op 63 wedstrijden, met het veroveren van de FA Cup vorig jaar als voorlopig hoogtepunt van zijn dienstverband bij Arsenal. Luiz vormt dit seizoen meestal met Rob Holding het hart van de defensie, al kreeg tegen Leeds Gabriel Magalhães de voorkeur boven Holding.