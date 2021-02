Eden Hazard relativeert tiende (!) blessure: ‘Niet het einde van de wereld’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 08:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:42

Eden Hazard valt bij Real Madrid van de ene blessure in de andere. De Belgische vleugelaanvaller is momenteel herstellende van een spierscheuring, alweer zijn tiende blessuregeval sinds zijn komst naar De Koninklijke in de zomer van 2019. Hazard is echter inmiddels op een leeftijd (30) gekomen dat hij de zaken goed kan relativeren. Hij heeft in ieder geval veel steun van het thuisfront.

"Het is niet het einde van de wereld", benadrukt Hazard in een uitgebreid interview met On the Front Foot. "Ik heb het geluk dat mijn familie me er doorheen sleept als ik thuis moet blijven omdat ik een blessure heb opgelopen. Nee, het is zeker niet het einde van de wereld, omdat ik nu tijd met mijn kinderen door kan brengen. Als je geblesseerd bent én je bent ook nog eens alleen, dan kan dat natuurlijk heel moeilijk zijn, maar nu heb ik de steun van mijn familie." Vanwege de spierscheuring is Hazard tot medio maart uit de roulatie. Het is de zesde keer dit seizoen dat de aankoop van 120 miljoen euro wedstrijden moet missen door blessureleed.

Hazard hoopt snel weer te kunnen aansluiten bij de selectie van trainer Zinédine Zidane, maar hij weet ook heel goed dat haast zelden helpt bij het revalidatieproces. "Er zijn veel dingen die je kan doen bij een kwetsuur. Je kunt het genezingsproces versnellen, maar de blessures die ik heb opgelopen hebben gewoon tijd nodig om te genezen. Ik moet geduldig zijn, hard werken en weer beter worden. Ik ben dertig jaar oud en voel me verder goed, het lichaam voelt goed aan verder", aldus de strijdbare Hazard, die het einde van zijn loopbaan nog niet ziet naderen. "Ik hoop nog vijf of zes jaar te kunnen spelen."

Blessuregolf teistert Real Madrid: Zidane heeft nog maar 12 spelers over

De Franse coach ziet de ene na de andere speler geblesseerd wegvallen bij Real Madrid. Lees artikel

Vincent Kompany, die jarenlang met Hazard samenspeelde in de Belgische nationale ploeg, hoopt dat de pechvogel zich snel kan herpakken bij Real. "Ik zeg niet dat hij zich moet heruitvinden. Maar als hij het nodig acht, dan moet hij dat doen", zei de trainer van Anderlecht maandagavond in het programma La Tribune van de Belgische zender RTBF. " Als ik hem een tip kan geven, ook al heeft hij dat niet nodig, dan is het om rustig te blijven en zich te blijven concentreren op het uiteindelijke doel. Alles wat er verder rondom hem gezegd wordt, dat gaat niet helpen. Het gaat enkel om hem, zijn lichaam en de mensen die hem daarmee helpen. Bovendien leert hij zo zijn lichaam beter kennen", aldus Kompany.

Hazard heeft in ieder geval de volledige steun van Zidane. "Eden is natuurlijk niet gelukkig met de situatie", liet de Real-coach vorige week optekenen in de Spaanse media. "En hij snapt het ook niet, omdat hij er echt alles aan doet om fit te blijven. Maar soms zijn er dingen die je overkomen als speler. Eden moet het accepteren en het beste maken van de situatie. Alleen een honderd procent fitte speler is van waarde voor Real." Zidane heeft momenteel maar twaalf fitte spelers in zijn selectie, zo kwam maandag naar buiten. De grootmacht uit Madrid heeft dit seizoen al te maken gehad met maar liefst 38 blessuregevallen.