Blessuregolf teistert Real Madrid: Zidane heeft nog maar 12 spelers over

Maandag, 8 februari 2021 om 09:29 • Rian Rosendaal

Real Madrid wordt momenteel geteisterd door een ware blessuregolf. Trainer Zinédine Zidane heeft maar liefst zeven blessuregevallen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Getafe van woensdagavond, terwijl Toni Kroos vanwege een schorsing eveneens niet inzetbaar is. Marca en AS luiden de noodklok en de Spaanse kranten schrijven dat Zidane voor het eerstvolgende duel van Real slechts twaalf spelers tot zijn beschikking heeft.

Aanvoerder Sergio Ramos onderging zaterdag een knieoperatie en de verwachting is dat de 34-jarige centrumverdediger zes tot zeven weken uit de roulatie zal zijn. Daarnaast verblijven Eden Hazard, Rodrygo, Dani Carvajal en Federico Valverde al enige tijd in de ziekenboeg van De Koninklijke. Tot overmaat van ramp raakten Álvaro Odriozola en Éder Militão zaterdag in de uitwedstrijd tegen Huesca (1-2) ook nog eens geblesseerd, waardoor Zidane nóg meer kopzorgen heeft op het gebied van blessures. Cadena COPE denkt dat het tweetal niet op tijd fit is voor de ontmoeting met Getafe.

Real kreeg dit seizoen al te maken met maar liefst 38 blessuregevallen, verdeeld over 20 verschillende spelers. De nummer drie in LaLiga heeft de meeste zorgen om de in 2019 voor 120 miljoen euro van Chelsea overgenomen Hazard. De Belgische vleugelaanvaller kampt momenteel met een spierscheuring, waardoor het totaal aantal blessures sinds zijn entree in Madrid op tien staat. De blessuregolf bij Real begint onderhand een probleem te worden voor Zidane, die in het uitduel met Huesca slechts kon beschikken over zes wisselspelers.

De Franse coach in Spaanse dienst had zaterdag twee keepers op de bank zitten en daarnaast maakten Víctor Chust García en Marvin deel uit van de wedstrijdselectie van Real, twee talenten die normaal gesproken niet worden gebruikt door Zidane. Marvin loste linksback Ferland Mendy af. Mariano Diáz en Marcelo maakten het zestal aan wissels compleet. Marcelo is duidelijk weggevallen in de pikorde van Real, want de Braziliaanse vleugelverdediger begon zelfs met de reeks aan blessuregevallen op de bank. Hij kwam nog binnen de lijnen voor de geblesseerde Odriozola en de kans is aanwezigdat Marcelo dinsdag tegen Getafe opnieuw speeltijd krijgt.