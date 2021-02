France Football wakkert geruchten over Messi aan met opvallende cover

Manchester City geeft niet op in de strijd om de handtekening van Lionel Messi. ESPN meldt maandag op basis van verschillende bronnen bij Barcelona dat de koploper in de Premier League tot maart of april wil wachten om de contractsituatie rondom de Argentijnse aanvaller weer eens heel goed tegen het licht te houden. Messi beschikt over een aflopend contract in het Camp Nou en mag vanaf 1 januari met andere clubs praten over een eventuele transfer. France Football echter denkt dat juist Paris Saint-Germain momenteel over de beste papieren beschikt.

'La carte secrete du PSG', staat er op de voorpagina van het Franse blad, wat zoiets betekent als 'de geheime kaart van PSG'. Naar verluidt speelt voormalig ploeggenoot Neymar, sinds 2017 in dienst van de grootmacht uit Parijs, een belangrijke rol in de eventuele komst van Messi naar PSG. Beide aanvallers speelden enkele seizoenen samen bij Barcelona en de onderlinge band lijkt nog steeds goed te zijn. Daarnaast lijkt het exorbitante salaris van Messi geen probleem te zijn voor de leiding van PSG. Bij Barcelona ligt de situatie vanwege de coronacrisis geheel anders. Een veelbesproken publicatie van El Mundo heeft de verhouding tussen club en speler absoluut geen goed gedaan.

‘El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça’, zo stond vorige week zondag met levensgrote letters op de voorpagina van El Mundo. Plus een bedrag van 555.237.619 euro. Vrij vertaald: ‘het immense contract van Messi dat Barcelona ruïneert’. De publicatie van Spaanse kwaliteitskrant, inclusief de eerste pagina van het contract, wordt gretig opgepikt door Spaanse en internationale media. Het is niet meer dan logisch dat het kamp-Messi niet blij zal zijn met het uitlekken van deze gegevens.

Het gaat om het contract dat Messi in november 2017 met Barcelona ondertekende. De clubtopscorer aller tijden verzekerde zich volgens El Mundo van 138.809.404,38 euro aan salaris in elk van de vier seizoenen, bestaande uit een vast en een variabel bedrag. De krant verzekert dat de matige prestaties van Barcelona in de Champions League niet of nauwelijks effect hebben gesorteerd op de inkomsten van Messi sinds 2017, daar hij liefst 92 procent van dit bedrag reeds heeft ontvangen. Als tekenbonus ontving Messi daar nog eens bovenop liefst 115.225.000 euro, uitsluitend omdat hij zijn handtekening onder de verbintenis tot 30 juni 2021 zette. Daarnaast ontving de 33-jarige Argentijn ook een totaalbedrag van 77.929.955 euro en concepto de fidelidad, oftewel een riante loyaliteitsbonus.

Het uitlekken van de contractdetails zorgde voor woede bij zowel Barcelona als Messi. De Catalaanse grootmacht kondigde een rechtszaak aan tegen de Spaanse krant vanwege het publiceren van de details in het riante contract van Messi. De aanvaller zelf is op zijn beurt woedend over het lekken van zijn gegevens naar de Spaanse media. Hij zou onder meer scheidend voorzitter Josep Maria Bartomeu willen aanklagen, zo werd vorige week woensdag duidelijk. Ondertussen blijft zijn toekomst als clubspeler het onderwerp van gesprek in de diverse buitenlandse media.

Het eveneens geïnteresseerde Manchester City wilde Messi vorig jaar zomer al wegplukken bij Barcelona. De 33-jarige spelmaker was destijds zeer ontevreden over het gevoerde beleid bij de Catalanen en een voortijdig vertrek leek de beste oplossing te zijn voor alle partijen. Desondanks besloot Messi op het laatste moment om Barcelona trouw te blijven. Manchester City legde zich neer bij die beslissing, in de hoop dat de aanvaller een jaar later alsnog over te halen is om naar de Premier League te verhuizen. Naar verluidt wil de lijstaanvoerder in het voorjaar weer contact opnemen met het management van Messi.

Manchester City gebruikt volgens ESPN bewust een heel andere benadering dan PSG. De Franse topclub maakt er in de media geen geheim van dat Messi een zeer welkome versterking zou zijn, wat de routinier behoorlijk zou zijn gaan irriteren. Bronnen rondom Barcelona hebben aan de zender verklaard dat PSG met deze werkwijze de plank volledig misslaat. "PSG gaat echt de fout in met deze strategie", zo laat een anonieme bron weten aan ESPN. Messi staat er in ieder geval goed op bij trainer Mauricio Pochettino en technisch directeur Leonardo, die de komst van de aanvaller van harte toejuichen.