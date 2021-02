Ajax na Haller-flater afgemaakt op social media: ‘Heel Europa lacht ons uit’

Donderdag, 4 februari 2021

Op social media krijgt het bestuur van Ajax er donderdag behoorlijk van langs. De Amsterdamse club is volgens de NOS vergeten om Sébastien Haller in te schrijven voor het vervolg van de Europa League, tot grote verbazing van vele Twitter-gebruikers. De cynische sneren naar de blunderende leiding van Ajax zijn niet van de lucht. De koploper in de Eredivisie heeft overigens zelf nog niet officieel toegegeven dat de fout omtrent Haller door de club zelf is begaan.

"Dit is gewoon amateuristisch, heel Europa lacht ons uit", zo reageert een gefrustreerde Ajax-supporter donderdag op Twitter. Een andere gebruiker verwijst naar het leedvermaak dat Ajax-fans hadden toen PSV jaren geleden in de fout ging bij de Europese inschrijvingen van Ruud van Nistelrooij, Eric Addo en John de Jong. "Ik kan me herinneren dat alles en iedereen rondom Ajax de draak stak met PSV, toen er iets soortgelijks gebeurde, als met Haller.. Ik weet even niet meer om welke speler het ging.. "

Ook sympathiek van Ajax dat ze de rest van Nederland toch weer wat te lachen hebben gegeven na januari — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) February 4, 2021

Weer een andere Ajacied betrekt Jan Siemerink op spottende wijze in het geheel. "Siemerink had Haller zeker voor Roland Garros ingeschreven?", zo wordt verwezen naar het tennisverleden van de teammanager van Ajax. Een veel harder oordeel is er over de administratieve afdeling in de Johan Cruijff ArenA, waar men op onverklaarbare wijze is vergeten om Haller in te schrijven voor de Europa League. "En de award voor administratief medewerker van de maand gaat naar: de kantoorlummel van Ajax die de inschrijvingen doet voor de Europa League", zo valt er te lezen. "Wat een ongekend amateurisme dat absoluut niet bij een club als Ajax hoort", schrijft weer een andere supporter van de club.

Sommige mensen denken dat Haller nu al spijt heeft van de tussentijdse overgang van West Ham United naar Ajax. "Als ik Haller was, had ik gewoon m'n voetbalschoenen in de hoek gegooid en een transfer aangevraagd", laat een boze Ajax-fan weten aan zijn volgers op Twitter. Ook vanuit onder meer Engeland en Duitsland, waardoor Haller speelde bij Eintracht Frankfurt, wordt met verbazing gereageerd op de grove blunder van Ajax. De satirische website De Speld heeft inmiddels een zogenaamde reactie van de spits gepubliceerd. "Met alle respect, maar ik heb niet voor Ajax gekozen om op het tweede niveau van Europa te acteren. Mijn doel is om te laten zien wat ik kan op het podium van de KNVB-beker. Die kans is hier gewoon veel groter dan bij West Ham."

Tuurlijk, maar niet zo’n dure fout wat ook nog erge consequenties kan hebben. Je werkt bij Ajax, dan is een Haller toch wel een naam waar je vrijwel meteen aan denkt lijkt mij. Dit is gewoon amateuristisch, heel Europa lacht ons uit. ??#Ajax https://t.co/zgtfBv9h9J — Rayno (@Rayno_020) February 4, 2021

Sommige reacties slaan op de aanhoudende coronacrisis in Nederland. "Ook sympathiek van Ajax dat ze de rest van Nederland toch weer wat te lachen hebben gegeven na januari." Een ander wijst op de avondklok en de verlenging van de lockdown tot tenminste 2 maart. "En Ajax vergeet z'n duurste aankoop ooit in te schrijven voor de Europa League. Mag ik al terug naar bed?" Een Twitteraar benadrukt tot slot dat Ajax tot twee keer toe de naam van Haller over het hoofd heeft gezien, want de UEFA stuurde de lijst met inschrijvingen voor de Europa League eerst nog terug richting Amsterdam ter controle.