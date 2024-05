Speler van Borussia Dortmund reist vanwege examen apart naar CL-kraker in Parijs

Kjell Wätjen arriveert pas op dinsdag in Parijs voor het uitduel van Borussia Dortmund met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Sportief directeur Sebastian Kehl vertelt aan BILD dat de achttienjarige middenvelder eerst een schoolexamen zal afwerken, om vervolgens alsnog naar Frankrijk te vliegen voor de belangrijke kraker in het miljardenbal.

Het toptalent van Borussia Dortmund beleefde afgelopen zaterdag een mooi basisdebuut in het thuisduel met FC Augsburg (5-1 winst). Wätjen, defensieve middenvelder van beroep, speelde de volledige wedstrijd uit en gaf een assist bij het vierde doelpunt van BVB, dat werd gemaakt door Marco Reus.

Dinsdag krijgt Wätjen een andere opdracht voor zijn kiezen. De controleur duikt eerst de Duitse schoolbanken in voor een eindexamen, waarna hij zich ‘s avonds alsnog bij de wedstrijdselectie van Edin Terzic in Frankrijk voegt.

Zodoende wacht Wätjen een spannende dag, zo onthulde Kehl maandag. “Hij zit momenteel in examenstress. Dinsdag heeft hij eerst zijn middelbare schoolexamen, maar daarna brengen we hem alsnog naar Parijs en daar zal hij op tijd zijn.”

Wätjen staat bij Borussia Dortmund te boek als een van de grootste talenten uit de eigen jeugdopleiding. De middenvelder is al sinds 2015 verbonden aan de volksclub. Afgelopen zomer legde hij met Duitsland Onder 17 beslag op het jeugd-EK.

De rest van de selectie van BVB reisde maandag al af naar Frankrijk. Terzic kan tegen PSG enkel geen beroep doen op Ramy Bensebaini (knieblessure) en Julien Duranville (spierblessure). Sébastien Haller, die tegen Augsburg ontbrak bij de wedstrijdselectie wegens een blessure, is wel aanwezig in Parijs.

Borussia Dortmund begint dinsdagavond met een 0-1 voorsprong aan de return in Parijs. Tijdens het heenduel werd cultspits Niclas Füllkrug de matchwinner met een fraai doelpunt. Toch zal het elftal van Terzic in het Parc des Princes alle zeilen bij moeten zetten om de finale van de Champions League te bereiken.

