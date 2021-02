Klopp heeft slecht nieuws voor Liverpool én Oranje over Van Dijk

Dinsdag, 2 februari 2021 om 14:46 • Laatste update: 15:17

Jürgen Klopp liet onlangs weten dat de revalidatie van Virgil van Dijk voorspoedig verloopt. Toch is de kans volgens de Duitse manager heel klein dat de 29-jarige centrumverdediger dit seizoen nog in actie komt voor Liverpool. Daarmee lijkt het tegelijkertijd onwaarschijnlijk dat Van Dijk komende zomer met Oranje zal kunnen deelnemen aan het EK.

Van Dijk liep halverwege oktober in de wedstrijd tegen Everton een zware knieblessure na een charge van Jordan Pickford op en werd later die maand succesvol geopereerd. Normaal gezien zou er een revalidatie van zes tot negen maanden wachten voor de aanvoerder van Oranje, maar Klopp stelde anderhalve week geleden dat de revalidatie van Van Dijk er ‘zéér, zéér veelbelovend’ uitzag. De Duitse manager moet dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Brighton & Hove Albion de positieve berichten iets temperen.

“Wat er ook gebeurt, we zullen plek hebben in onze Champions League-selectie voor Virgil. Ik denk dat hij ook in de Premier League-selectie is ingeschreven. Niemand heeft me verteld dat er daarmee iets veranderd is. Als er ruimte is in de Champions League-selectie, zal hij ook daarvoor worden ingeschreven”, geeft Klopp te kennen. Het betekent dat Van Dijk komend halfjaar ‘gewoon’ speelgerechtigd is in de Champions League en de Premier League. Er zouden geluiden zijn dat Van Dijk dit seizoen nog zijn rentree kan maken.

“Op dit moment weet ik niet waar die geluiden vandaan komen. Niemand heeft me gezegd dat er een kans is dat Virgil dit seizoen nog zal spelen, ook niet de dokter. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is niet waarschijnlijk. Het is gewoon niet waarschijnlijk. We hoeven het ook niet echt over dit soort dingen te hebben”, zegt Klopp. “Als we de ruimte hebben, nemen we geblesseerde spelers op in onze selectie. Ook al zegt de medische staf dat er geen kans is. Dat doen we, omdat we geloven dat er af en toe wonderen kunnen gebeuren.”

“Maar als er geen ruimte is om spelers op te nemen in deze selecties, moeten we zeggen: ‘De kans is niet zo groot dat het zin heeft, dus laten we het niet doen’. Maar als ze wel deel uitmaken van de selectie, is dat puur omdat we hopen dat er een wonder gebeurt. That’s it”, besluit Klopp. Van Dijk deelde de afgelopen tijd meer dan eens via social media hoopgevende beelden van zijn revalidatie, waarop onder meer te zien was dat hij een balletje hooghield.