‘Belgische bondscoach wil De Boer aftroeven en belt met verdediger’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 08:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:09

Pascal Struijk is de inzet van een felle strijd tussen de voetbalbonden van Nederland en België. De Telegraaf meldt namelijk dinsdagochtend dat de Belgische bondscoach Roberto Martínez reeds een uitgebreid telefoongesprek heeft gevoerd met de centrumverdediger van Leeds United over een eventuele interlandloopbaan voor De Rode Duivels. De in het Belgische Deurne geboren Struijk heeft een dubbele nationaliteit en kan dus tussen beide landen een keuze maken.

"Het klopt dat de bondscoach van België contact met Pascal heeft opgenomen", verklaart zaakwaarnemer Tim Vrouwe van managementbureau Forza Sports Group in een korte reactie aan bovengenoemde krant. "De inhoud blijft tussen de heer Martinez en Pascal." Struijk heeft volgens insiders een voorkeur voor spelen in het Nederlands elftal, maar mocht hij niets van bondscoach Frank de Boer horen op korte termijn, dan is de Belgische nationale ploeg zeker een optie voor de voormalig Ajacied.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, wil niet specifiek ingaan op de geruchten die rondom Struijk zijn ontstaan. "Alle Nederlanders die in grote buitenlandse competities spelen, zijn natuurlijk bij ons bekend. We doen echter geen uitspraken over de status van spelers", zo klinkt het in gesprek met De Telegraaf. Martínez lijkt zeker een kans te hebben, want de concurrentie bij Oranje is met onder meer Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Sven Botman en Nathan Aké erg groot. Toen laatstgenoemde in november werd vervangen door Botman kwam er een plaatsje vrij bij Jong Oranje. Die werd niet ingenomen door Struijk, maar door Heracles-verdediger Mats Knoester, al moet worden aangetekend dat vanwege het coronavirus destijds alleen spelers uit de Eredivisie als vervanger mochten worden opgeroepen.

Martínez wil met het oog op het EK van dit jaar en het WK van 2022 in Qatar een verjongingsproces doorvoeren bij de Belgische ploeg. Onder meer Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naderen het einde van hun interlandcarrière en wat betreft de nieuwe generatie verdedigers is Struijk een serieuze optie voor de Spaanse trainer. De 1.90 meter lange centrale verdediger maakt met name dit seizoen veel indruk met zijn optredens namens Leeds United, de huidige nummer twaalf in de Premier League.

Struijk had in de laatste zeven competitiewedstrijden een basisplaats in het elftal van manager Marcelo Bielsa en afgelopen zondag behoorde hij tot de uitblinkers bij Leeds in de uitwedstrijd tegen Leicester City. Struijk had van alle spelers op het veld in het King Power Stadium de meest succesvolle passes (55) en ingrepen (5). Van de twintig Premier League-duels tot dusver kwam hij in elf wedstrijden in actie namens de promovendus. De 21-jarige stopper, met een verleden bij Ajax en ADO Den Haag, tekende vorig jaar een verbeterd contract bij Leeds tot de zomer van 2024.