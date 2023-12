Struijk, Piroe en Summerville allen trefzeker in door Leeds gewonnen topper

Leeds United heeft zaterdagmiddag zeer overtuigend een topper in de Championship gewonnen. Ipswich Town, dat tweede staat, werd op Elland Road met liefst 4-0 aan de kant gezet. De Nederlanders Pascal Struijk, Crysenscio Summerville en Joël Piroe kwamen allemaal tot scoren. Leeds blijft derde, maar brengt de achterstand op de directe concurrent wel terug tot zeven punten.

Bijzonderheden:

Leeds kwam al binnen tien minuten op voorsprong. Ipswich-doelman Vaclav Hladky kon Piroe met een uiterste reflex nog van scoren afhouden, waarna de rebound voor Struijk was. Dankzij een ongelukkige eigen goal van Leif Davis was ook de 2-0 halverwege de eerste helft een feit. Summerville schoot the Whites op slag van rust met een overtuigende strafschop op een nog riantere voorsprong, waarna Piroe in de 52ste minuut voor de 4-0 zorgde. De Nederlandse aanvaller kreeg de bal per toeval voor zijn voeten en trof vervolgens doel.

Leeds United - Ipswich Town 4-0

8’ 1-0 Pascal Struijk25’ 2-0 Leif Davis (eigen doelpunt)45’ 3-0 Crysenscio Summerville (strafschop)52’ 4-0 Joël Piroe

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Leicester City 22 18 1 3 28 55 2 Ipswich Town 23 16 4 3 15 52 3 Leeds United 23 13 6 4 19 45 4 Southampton 22 12 6 4 8 42 5 West Bromwich Albion 22 10 6 6 12 36 6 Hull City 23 10 6 7 6 36 7 Sunderland 22 10 3 9 8 33 8 Bristol City 23 9 5 9 0 32 9 Preston North End 23 9 5 9 -11 32 10 Watford 22 8 7 7 8 31 11 Norwich City 22 9 4 9 0 31 12 Blackburn Rovers 22 10 1 11 -4 31 13 Cardiff City 22 9 3 10 1 30 14 Middlesbrough 22 9 3 10 0 30 15 Swansea City 23 7 7 9 0 28 16 Coventry City 22 6 9 7 3 27 17 Plymouth Argyle 22 7 5 10 -1 26 18 Birmingham City 22 7 5 10 -6 26 19 Stoke City 22 6 5 11 -9 23 20 Millwall 22 5 7 10 -7 22 21 Huddersfield Town 22 4 10 8 -15 22 22 QPR 22 5 5 12 -12 20 23 Sheffield Wednesday 22 4 4 14 -19 16 24 Rotherham United 22 2 7 13 -24 13

