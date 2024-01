PSG legt 20 miljoen neer voor Braziliaan en zet streep door naam van Struijk

Lucas Beraldo ruilt São Paulo definitief in voor Paris Saint-Germain, zo maakt de Franse club op nieuwjaarsdag wereldkundig. De Braziliaanse verdediger (20) tekent voor vijf seizoenen in Parijs en volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano legt PSG 20 miljoen euro voor hem neer. Eventuele bonussen zijn overigens niet opgenomen in het meerjarige contract.

"Ik ben er erg blij mee dat ik voortaan voor zo'n ambitieuze club als PSG mag gaan spelen", reageert Beraldo, die met rugnummer 35 gaat spelen, op de website van zijn nieuwe werkgever. "Dit is een belangrijke stap in mijn loopbaan, waar ik alleen maar beter van word."

"Ik kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en om voor de eerste keer dit shirt te dragen", voegt de enthousiaste Beraldo daaraan toe. De aanwinst maakt wellicht op 14 januar zijn debuut voor PSG, dat op die dag de Ligue 1 hervat met een uitwedstrijd tegen RC Lens.

????? Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons. ???? #WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024

Struijk

PSG sprak onlangs nog met Leeds United over een transfer van Pascal Struijk, zo wist het gerenommeerde Franse L’Équipe donderdag te melden. De Parijzenaars vonden de vraagprijs van Leeds echter te gortig en richtten daarom hun vizier op Lucas Beraldo, die nu dus voor vijf jaar heeft getekend.

Volgens de Franse sportkrant is het niet ondenkbaar dat PSG komende zomer een nieuwe poging gaat ondernemen om de Nederlandse centrumverdediger los te weken bij Leeds. Hoeveel de Championship-club vroeg voor zijn diensten, wordt niet bekendgemaakt.

Uiteindelijk besloot PSG dus in te zetten op Beraldo. De Franse recordkampioen neemt de Braziliaanse mandekker voor twintig miljoen euro over van van São Paulo FC, waardoor Struijk definitief niet naar Parijs verhuist tijdens de winterstop van dit seizoen.

Struijk staat met Leeds momenteel vierde in de Championship. De in het Belgische Deurne geboren verdediger kwam tot dusver 23 keer in actie dit seizoen. Hij wist hierin drie keer het net te vinden. Daarnaast heeft hij al 85 duels ervaring op het hoogste niveau in Engeland. Struijk werd in 2018 door de Engelse club overgenomen van Ajax en is sinds enkele seizoenen onbetwiste basisspeler.

Struijk ligt tot medio 2027 vast bij Leeds en heeft volgens het gerenommeerde Transfermarkt een waarde van achttien miljoen euro. Eerder toonde Club Brugge al interesse, die club wilde echter niet meer dan vijftien miljoen euro betalen voor zijn diensten.

Oranje

Ook maakte Struijk zijn debuut in Oranje nog altijd niet. Het is dringen achterin bij het Nederlands elftal. Als iedereen fit is kan bondscoach Ronald Koeman beschikken over Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Nathan Aké, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Stefan de Vrij en Jordan Teze.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

