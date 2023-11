10 Oranje-kandidaten die in 2024 onder Koeman hun debuut hopen te maken

Met een 1-0 zege op Ierland wist Ronald Koeman zich afgelopen zaterdag met het Nederlands elftal te kwalificeren voor het EK 2024 in Duitsland. Door vele blessures werd de bondscoach van Oranje tijdens zijn tweede ambtstermijn gedwongen om door te selecteren. Koeman liet dit kalenderjaar maar liefst elf spelers debuteren. Voetbalzone licht tien potentiële Oranje-kandidaten uit die in 2024 zomaar eens een haasje kunnen krijgen.

Koeman lijkt bezig met het bouwen van een nieuw fundament voor de toekomst. Tijjani Reijnders is volgens de keuzeheer niet meer uit de basis van Oranje weg te denken, ondanks dat de middenvelder van AC Milan pas zes interlands achter zijn naam heeft staan. Quilindschy Hartman lijkt daarnaast inmiddels een zekerheidje als linkervleugelverdediger, maar ook hij stond pas vier keer aan de aftrap bij Oranje.

Het debuut van Thijs Dallinga en de zeventienjarige Jorrel Hato tegen Gibraltar (0-6 winst) laat zien dat Koeman, deels door blessures, nieuwe spelers durft te selecteren. De bondscoach heeft aangegeven de tijd tot maart te gebruiken om een beeld te krijgen wat er nodig is om succesvol te zijn op het EK. “We werken met een A-lijst en schaduwlijst. Daarin zullen veranderingen worden aangebracht. Ik zal mezelf de vraag stellen: wat is het ideaalbeeld? Wat is in mijn ogen het beste elftal? Wat zijn de alternatieven? Daar ga ik nu duidelijk keuzes in maken.”

Het valt niet uit te sluiten dat Koeman in 2024 spelers kansen gaat geven die nu nog op zijn schaduwlijst staan. Vormverlies of blessures van sterkhouders kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook de eventuele ijzersterke ontwikkeling van potentiële Oranje-debutanten.

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Olij behoorde begin oktober voor het eerst tot de definitieve selectie van Koeman. Tot een daadwerkelijk debuut in Oranje kwam het toen alleen niet. De 28-jarige sluitpost kan sinds zijn transfer naar Sparta in 2022 bogen op prima statistieken op het hoogste niveau. De Kasteelclub staat momenteel mede dankzij de uitstekende optredens van Olij op een knappe zesde plaats in de Eredivisie.

De doelman moest dit seizoen tot nog toe zestien tegentreffers incasseren in twaalf competitieduels. Blijft hij zo sterk presteren, dan maakt hij een reële kans op een uitverkiezing voor het EK. Olij moest de afgelopen interlandperiode voorrang verlenen aan Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken, die keepers die voor nu nog een streepje voor lijken te hebben.

Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Indien alle Nederlandse topverdedigers fit zijn, kampt Koeman centraal in zijn verdediging met heel wat luxeproblemen. Tijdens de afgelopen interlandperiode ontbraken Nathan Aké, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Jurriën Timber echter door blessures, waardoor de bondscoach ervoor koos om de piepjonge Hato op te roepen. Jan Paul van Hecke is een naam die in de toekomst ongetwijfeld ook serieus wordt overwogen.

Feyenoord was begin dit kalenderjaar nog dicht bij de tijdelijke komst van Van Hecke, die echter voor zijn kans bleef vechten bij Brighton, waar hij inmiddels vaste basisklant is. De verdediger gaf onlangs tijdens de twee Europese ontmoetingen met Ajax zijn visitekaartje af door fraaie duels met Brian Brobbey uit te vechten. De kans lijkt nihil dat hij al in beeld komt voor het EK 2024, maar in de ogen van zijn manager Roberto De Zerbi is Van Hecke al klaar voor een debuut in het ‘grote’ Oranje.

Sven Botman (Newcastle United)

Botman behoorde in juni al tot de selectie van Oranje tijdens de desastreus verlopen Nations League Finals. Dat was echter niet de eerste keer dat hij bij de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal zat. In november 2020 werd hij al eens door toenmalig bondscoach Frank de Boer bij de selectie gehaald als vervanger van Nathan Aké voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen.

Botman maakte destijds grote indruk in Frankrijk bij OSC Lille. In de zomer van 2022 verkaste hij voor 37 miljoen euro naar Newcastle United, waar de fysiek sterke verdediger ook direct onomstreden was. Door een knieblessure, die hij eind september opliep, is Botman inmiddels al bijna twee maanden uit de roulatie. De verwachting is dat hij voor een plekje in de EK-selectie achter eerste keus Nathan Aké de strijd moet aangaan met Daley Blind en de eerder genoemde Hato.

Pascal Struijk (Leeds United)

Struijk speelde enkele jaren in de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een definitieve doorbraak in Amsterdam kwam het uiteindelijk niet. Een vertrek naar Leeds United in 2018 volgde. Bij The Whites ontwikkelde hij zich onder Marcelo Bielsa uiteindelijk tot vaste waarde. Struijk deed ervaring op in de Premier League en behoorde in oktober 2022 al eens tot de voorselectie van Oranje.

De 24-jarige mandekker degradeerde afgelopen seizoen met Leeds uit de Premier League, maar bleef imponeren. Zo stelde Voetbal International-journalist Süleyman Özturk onlangs dat de Nederlander de beste verdediger in de Championship is. Struijk beschikt eveneens over een Belgisch paspoort, echter liet hij eerder weten een interlandcarrière bij het Nederlands elftal na te jagen. Een uitverkiezing voor het EK lijkt er niet in te zitten, maar indien hij een zomerse transfer naar een club in de subtop van de Premier League maakt, wordt ook hij in de toekomst een serieuze optie voor Oranje.

Ian Maatsen (Chelsea)

Maatsen mocht net als Botman en Olij al eens voorzichtig aan het Nederlands elftal ruiken. De multifunctionele linksback van Chelsea behoorde in oktober nog tot de definitieve selectie van Koeman, al moest hij tijdens de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland vervolgens wel plaatsnemen op de tribune.

Bij het kooplustige Chelsea heeft Maatsen dit seizoen te dealen met flinke concurrentie, waardoor hij nog niet verder kwam dan 272 speelminuten, verdeeld over 9 officiële duels. De linkspoot maakte afgelopen seizoen op huurbasis indruk bij Burnley, dat hem nog een jaar wilde huren met optie tot koop. Maatsen legde dit aanbod naast zich neer om voor zijn kans bij the Blues te gaan. Nu zijn perspectief op speeltijd broos is, doet hij er goed aan om deze winter alsnog (tijdelijk) bij Chelsea te vertrekken.

Sem Steijn (FC Twente)

De 22-jarige Steijn maakt dit seizoen enorm veel indruk bij FC Twente. De middenvelder scoort aan de lopende band en is daarmee erg belangrijk voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. In Eredivisie-verband maakte hij al acht doelpunten, terwijl hij tijdens de voorronde van de Conference League ook tweemaal trefzeker was.

De aanvallende middenvelder staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Werder Bremen. Steijn is momenteel nog niet in beeld bij Koeman, die recent aangaf ‘niet geïnteresseerd te zijn in Eredivisie-duels’. Indien de Hagenaar zo op schot blijft voor Twente, maakt hij na het EK én een eventuele fraaie buitenlandse transfer zeker aanspraak op een uitverkiezing voor Oranje.

Quinten Timber (Feyenoord)

Waar Jurriën Timber al vijftien keer uitkwam voor het ‘grote’ Oranje, wacht tweelingbroer Quinten nog altijd op zijn eerste oproep. De 22-jarige middenvelder speelde zes jaar lang in de jeugdopleiding van Feyenoord en werd na een omweg via Ajax en FC Utrecht alsnog een basisspeler bij de Rotterdammers.

Inmiddels staat Timber bijna anderhalf jaar onder contract bij Feyenoord en gaan er voor het eerst ook stemmen op om hem op te roepen voor Oranje. Onlangs speelde hij tegen AZ (1-0) een van zijn beste wedstrijden in het shirt van Feyenoord en werd hij matchwinner door de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. Koeman deelde vervolgens een compliment uit door aan te geven dat Timber ‘erg goed bezig is’, maar plaatste direct een kanttekening: de concurrentie op zijn positie bij Oranje is moordend. Volgens de bondscoach ligt richting het EK nog alles open, waardoor Timber nog altijd mag dromen van deelname aan het eindtoernooi.

Crysencio Summerville (Leeds United)

Summerville kon afgelopen zomer kiezen voor een langer verblijf in de Premier League. De 21-jarige Rotterdammer bleef zijn gedegradeerde Leeds United echter trouw en blinkt nu wekelijks uit in de Championship. Onder manager Daniel Farke, die bezig is aan zijn eerste maanden op Elland Road, koppelt hij creativiteit aan rendement.

De ex-Feyenoorder staat dit seizoen op zes goals en vijf assists in dertien competitieduels. Farke noemde zijn pupil onlangs nog ‘een echte voetballer’ en een genot om naar te kijken, terwijl VI-journalist Özturk de aanvaller eveneens prees: “Summerville is nu een van de beste spelers, zo niet dé beste speler in de Championship. Iemand met zijn talent moet je serieus nemen. Als Koeman het voetbal serieus neemt, dan moet hij mee naar het EK.”

Joël Piroe (Leeds United)

Piroe liet PSV in 2021 achter zich om bij Swansea City aan de slag te gaan. In het shirt van the Swans kwam hij tot 46 doelpunten in 96 officiële duels. Een transfer kon daardoor afgelopen zomer niet uitblijven. Piroe koos voor het gedrageerde Leeds United, waar hij een veelbelovende start kent.

Piroe staat dit seizoen op zes competitietreffers, maar is naar eigen zeggen niet zozeer bezig met de topscorerstitel. Waar hij bij Swansea als absolute aanvalsleider te boek stond, gebruikt manager Farke hem bij Leeds in zijn 4-2-3-1-formatie als schaduwspits. Een oproep voor Oranje lijkt voorlopig nog niet aan de orde, maar als Piroe volgend seizoen de kans krijgt in de Premier League en daar ook weet te scoren, wordt ook zijn naam ongetwijfeld in verband gebracht met het Nederlands elftal.

Joshua Zirkzee (Bologna)

De roep om Zirkzee, die een kans moet krijgen in het Nederlands elftal, wordt steeds groter. Hans Kraay junior en Pierre van Hooijdonk staken onlangs nog de loftrompet over de 22-jarige spits van Bologna. Zirkzee kent een prima seizoen bij Rossoblu met vier goals en twee assists in zijn eerste twaalf competitieduels.

De geboren Schiedammer is inmiddels te oud om voor Jong Oranje uit te komen, al verwacht Van Hooijdonk dat de spits snel een oproep van Koeman kan verwachten. “Zirkzee doet het echt fantastisch. Als je het hebt over jongens die misschien over het hoofd worden gezien... Hij is iemand die in het Nederlands elftal absoluut niet gaat misstaan. En ik zeg bewust ‘gaat misstaan’, want ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zal zijn in maart, gezien ons beperkte aantal spitsen", aldus de analist van de NOS.