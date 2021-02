‘Slagvaardig Liverpool bindt Turks international met koopoptie van 25 miljoen’

Maandag, 1 februari 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:28

Liverpool maakt op de slotdag van de transferwindow werk van de komst van Ozan Kabak, zo weten verschillende Duitse en Engelse media te melden. De Turkse centrumverdediger van Schalke 04 is door Sky Sports zelfs al gesignaleerd bij het medisch centrum van zijn club om een medische keuring te ondergaan, voorafgaand aan zijn overgang richting Liverpool. Beide clubs zijn momenteel volop in onderhandeling, zo klinkt het.

Kabak, zevenvoudig international van Turkije, maakt in eerste instantie op huurbasis de overstap naar the Reds. Mocht de samenwerking van beide kanten bevallen, dan heeft Liverpool de mogelijkheid om na afloop van dit seizoen de koopoptie van naar verluidt 25 miljoen euro te lichten in de huurdeal met Schalke 04. De huidige verbintenis van Kabak bij de hekkensluiter in de Bundesliga loopt door tot de zomer van 2024. Schalke 04 wil volgens berichtgeving uit Duitsland wel eerst een vervanger aantrekken, voordat de twintigjarige mandekker definitief toestemming krijgt om bij Liverpool te tekenen. Kabak was vorig jaar zomer ook al in beeld bij Liverpool. Schalke vroeg destijds 35 miljoen euro, al ging een deal uiteindelijk niet door.

Liverpool doet aankoop én vindt nieuwe club voor Sepp van den Berg

De Engelse kampioen heeft een nieuwe club gevonden voor de Nederlandse verdediger. Lees artikel

Volgens Sky Deutschland en Kicker heeft Schalke 04 Shkodran Mustafi op het oog als vervanger van de door Liverpool begeerde Kabak. De laagvlieger zou reeds contact hebben gelegd met Arsenal om over een deal voor de Duitse verdediger te praten. Mustafi is onder Mikel Arteta op een zijspoor beland en het lijkt erop dat hij the Gunners op korte termijn gaat verlaten. De reservespeler van Arsenal werd in de Engelse media ook kort bij Liverpool genoemd, maar door de naderende komst van Kabak naar Anfield lijkt daar geen sprake meer van te zijn.

Door de blessures van Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip heeft manager Jürgen Klopp dringend behoefte aan versterkingen voor zijn defensie. In dat kader wordt Ben Davies volgens The Athletic voor twee miljoen euro overgenomen van Preston North End, terwijl Sepp van den Berg op huurbasis de omgekeerde weg bewandelt. Liverpool werd recentelijk ook gelinkt aan Duje Caleta-Car (Olympique Marseille) en Sven Botman (Lille OSC), maar beide verdedigers zijn niet meer in beeld bij de technische leiding van Liverpool.