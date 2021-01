Liverpool doet aankoop én vindt nieuwe club voor Sepp van den Berg

Zondag, 31 januari 2021 om 21:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:29

Sepp van den Berg maakt het seizoen af bij Preston North End, zo meldt The Athletic zondagavond. De verdediger wordt door Liverpool voor de rest van het seizoen verhuurd aan de club uit de Championship. Ben Davies bewandelt de omgekeerde weg en wordt door Liverpool voor ruim twee miljoen euro overgenomen van Preston. Van den Berg stond eerder in de belangstelling van clubs uit Zwitserland, België en Duitsland, maar blijft dus in Engeland.

Bij Liverpool is men ervan overtuigd dat Van den Berg enkele zogeheten key areas in zijn spel zal ontwikkelen, als hij op regelmatige basis speelminuten gaat maken in een eerste elftal. Dat moet gaan gebeuren bij Preston, dat momenteel elfde staat op het tweede niveau van Engeland. Davies, die nog tot komende zomer onder contract stond bij Preston, maakt de overstap naar de Premier League. De 25-jarige verdediger staat sinds 2012 onder contract bij Preston en werd tussentijds verhuurd aan York City, Tranmere Rovers, Southport, Newport County en Fleetwood Town.

Klopp zit dit seizoen krap in de centrale verdedigers en zag meerdere basiskrachten wegvallen vanwege blessures. Virgil van Dijk viel al vroeg in het seizoen uit met een zware knieblessure en ook Joe Gomez en Joël Matip zijn niet fit. Desondanks kiest Klopp niet voor Van den Berg en geeft hij in het hart van de verdediging de voorkeur aan Jordan Henderson, Fabinho en de jonge Neco Williams. Het was al langer bekend dat Klopp geen plannen meer had met Van den Berg, waardoor de Nederlander de voorbije weken met meerdere clubs in verband werd gebracht.

Liverpool haalde Van den Berg in de zomer van 2019 voor bijna twee miljoen euro weg bij PEC Zwolle. Vorig seizoen kwam de verdediger tot vier optredens in de hoofdmacht van de regerend kampioen van Engeland, in de EFL Cup en de FA Cup. In deze jaargang speelde Van den Berg voorlopig nog niet in het eerste elftal en moet hij het stellen met optredens in de Onder-23.