Moeder Noa Lang doet boekje open over confronterend gesprek met Ajax

Donderdag, 28 januari 2021 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Noa Lang kent een succesvolle start in België. De aanvaller werd afgelopen oktober door Club Brugge gehuurd van Ajax en zal aan het einde van het seizoen definitief worden overgenomen door de koploper van de Belgische Jupiler Pro League. In gesprek met Het Nieuwsblad onthult Manon de Vries, de moeder van Lang, dat haar zoon het moeilijk heeft gehad met zijn vertrek bij Ajax.

De Vries geeft in gesprek met het Belgische dagblad aan dat het geen fijne gesprekken waren tussen haar zoon en Ajax. “Er vielen harde woorden. Noa kreeg te horen: ‘Dan moet Club Brugge je maar kopen’. Waarop Club reageerde: ‘Dat is goed, dan kopen we hem’. Dat was even slikken, want toen was het echt definitief. Toen hij jong was, wilde hij maar één ding: in de Johan Cruijff ArenA voetballen. Op dat moment was er geen weg meer terug”, vertelt De Vries. Lang kwam in 2013 in de jeugdopleiding van Ajax terecht, maar wist niet door te breken als basisspeler bij de A-selectie en werd vóór zijn overstap naar Club Brugge verhuurd aan FC Twente.

Noa Lang groeit uit tot absolute sensatie: ‘Superkerel en superaankoop’

De door Ajax verhuurde aanvaller maakt de tongen los bij Club Brugge. Lees artikel

Lang, in zijn eerste maanden in Belgische dienst goed voor zeven competitietreffers, was liever in Amsterdam gebleven. “Hij wilde zijn contract verlengen op voorwaarde dat hij verhuurd zou worden aan Club Brugge", gaat De Vries verder. “Zijn plan was om zich te ontwikkelen in België en dan een jaar later sterker bij Ajax terug te keren. Noa vond het vreselijk dat hij Ajax moest verlaten en ik daardoor ook. Als hij met zijn hart had gekozen, had hij de stap nooit gezet. Maar hij moest een keuze met het verstand maken.”

Club Brugge gaat, mede dankzij een productieve Lang, aan kop in de Jupiler Pro League. De ploeg verloor slechts één van de laatste twaalf officiële wedstrijden en heeft een voorsprong van negen punten op achtervolger Racing Genk. Daarnaast speelde Brugge een wedstrijd minder. “Bij de vorige trainer liep hij tegen een muur aan als hij zijn gevoel wilde uiten. Dat was een probleem, want Noa is niet echt een prater. Met de nieuwe trainer heeft hij een goeie band. Deze trainer begrijpt hoe hij het beste in Noa naar boven kan halen”, besluit De Vries.