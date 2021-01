Noa Lang groeit uit tot absolute sensatie: ‘Superkerel en superaankoop’

Maandag, 25 januari 2021 om 10:36 • Rian Rosendaal

Noa Lang ontpopt zich tot dé revelatie in de Belgische Pro League. De door Ajax aan Club Brugge verhuurde vleugelaanvaller werd zondag tegen Racing Genk (3-2) overwinning wederom uitgeroepen tot Man of the Match. Trainer Philippe Clement is dolgelukkig met de aanwezigheid van Lang in Brugge, al leek de koploper lange tijd niet de volgende club te worden van de 21-jarige buitenspeler.

"Noa is een superkerel om mee te werken, je krijgt er heel veel van terug, en een superaankoop van het bestuur", jubelde Clement zondag op de persconferentie na afloop van de zege op Genk. "Hij heeft de groep al veel bijgebracht. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. Kijk, Noa stond er eerst niet voor te springen om naar Club Brugge te komen, dat hebben jullie in zijn interviews al kunnen lezen. Maar we hebben toen verschillende goede gesprekken gehad en Noa voelt zich hier intussen thuis." Lang staat tot dusver op 8 treffers en 7 assists in 22 duels in alle competities namens Club Brugge.

Ploeggenoot Stefano Denswil velt eveneens een zeer positief oordeel over de bij Club Brugge opgeleefde Lang. "Ik zie hem op training liever niet in mijn zone komen, hoor", laat de verdediger weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Want dat is niet altijd fijn. Noa, die draait alle kanten op, hé. En ook nog eens supergemakkelijk." Lang tekende tegen Racing Genk voor twee assists, onder meer op Bas Dost. Hij stond tevens aan de basis van het winnende doelpunt van Brandon Mechele met nog een klein kwartier op de klok.

Clement vindt het knap dat Lang zo goed presteerde tegen Racing Genk, zeker gezien het feit dat de oma van de vleugelaanvaller recentelijk overleed aan de gevolgen van het coronavirus. "We hebben hem wel zo goed mogelijk proberen steunen. Onder meer door hem iets langer dan gepland bij zijn familie te laten blijven", aldus Clement, die weet dat Lang bij terugkomst werd bedolven onder de steunbetuigingen. "Dit is dan ook een groep die heel hard aan elkaar hangt. En die elke dag keihard werk om beter te worden." De Brugge-coach is voorts van mening dat Lang momenteel 'op zestig procent' van zijn kunnen zit.

De sterke prestaties van Lang zijn uiteraard ook onderwerp van gesprek in de Belgische media. Het Nieuwsblad gaf hem een 8 voor zijn optreden tegen Racing Genk, het hoogste rapportcijfer van alle spelers op het veld. Dost en Vormer, die ook scoorde in de topper van zondag, moesten het doen met een 7. Club Brugge, dat een voorsprong van twaalf punten heeft opgebouwd op nummer twee Racing Genk (51 om 39 punten), vervolgt de jacht op de titel zondag met een thuiswedstrijd tegen Standard Luik.