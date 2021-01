‘Feyenoord stelt eis aan mogelijk Premier League-avontuur Orkun Kökçü’

Woensdag, 27 januari 2021 om 14:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Leicester City heeft zich deze week bij Feyenoord gemeld voor Orkun Kökçü, zo meldt Feyenoord Transfermarkt woensdag. De voormalig Engels landskampioen heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om de Turkse middenvelder te huren met een optie tot koop, maar daar ziet de clubleiding van Feyenoord vanaf. Kökçü heeft nog een contract tot medio 2025 bij Feyenoord.

De technische leiding van Feyenoord heeft Leicester laten weten dat de momenteel geblesseerde Kökçü alleen op permanente basis is over te nemen. Feyenoord bereikte afgelopen zomer een akkoord met de twintigjarige middenvelder over een verlenging van zijn contract, waardoor de Turk nog een verbintenis heeft voor vierenhalf jaar in Rotterdam-Zuid. Clubs die interesse hebben zullen dan ook met een flinke zak geld moeten komen. Transfermarkt schat de waarde van de middenvelder op dertien miljoen euro.

De carrière van Kökçü raakte in een stroomversnelling toen hij zich in het seizoen 2019/20 in de basis wist te knokken bij Feyenoord. In dat seizoen kwam hij tot 22 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij twee keer wist te scoren. Kökçü doorliep de jeugdopleiding bij FC Groningen en Feyenoord. Bij laatstgenoemde club maakte hij in september 2018 zijn officiële debuut in het betaalde voetbal in de bekerwedstrijd tegen VV Gemert. In december van dat jaar tekende hij tegen FC Emmen voor zijn eerste minuten in de Eredivisie.