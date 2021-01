Russen melden transfersom van Quincy Promes bij vertrek naar Spartak

Zondag, 24 januari 2021 om 15:51 • Dominic Mostert

De onderhandelingen tussen Ajax en Spartak Moskou over Quincy Promes bevinden zich in de afrondende fase, zo verzekert het Russische Sports zondagmiddag. Beide clubs zouden al zijn overeengekomen dat de transfersom rond de twaalf miljoen euro zal bedragen. Promes heeft zijn ploeggenoten bij Ajax al verteld dat hij de club spoedig kan verlaten, aldus de Russische bron.

Met een transfersom van twaalf miljoen euro zou Ajax verlies lijden op Promes. De 29-jarige aanvaller kwam in de zomer van 2019 voor 15,7 miljoen euro over van Sevilla; dat bedrag kon via bonussen nog oplopen tot 17,2 miljoen euro. Destijds signeerde Promes een vijfjarig contract, maar na anderhalf jaar staat hij al voor een vertrek. Promes speelde tussen 2014 en 2018 al voor Spartak en kwam destijds tot 66 doelpunten in 135 officiële optredens.

Dat Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak . Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam liet vrijdag aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil. De aanvaller van Ajax werd begin december gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude.

Het slachtoffer, de neef van Promes, liep een flinke steekwond op rond zijn knie. Het kamp-Promes ontkende echter dat hij degene is die heeft gestoken en hij werd na twee dagen in hechtenis op vrije voeten gesteld. Het onderzoek loopt nog, maar Promes heeft de vrijheid om te verhuizen naar Rusland. Dit seizoen kwam hij namens Ajax tot 24 officiële wedstrijden: 18 in de Eredivisie, 5 in de Champions League en 1 in de TOTO KNVB Beker. Zondag viel hij vier minuten voor tijd in bij Ajax tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2).