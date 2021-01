Waarom Lionel Messi een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden ontloopt

Maandag, 18 januari 2021 om 00:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:54

Lionel Messi zal de komende wedstrijden van Barcelona een schorsing moeten uitzitten. De aanvaller kreeg zondagavond in de slotfase van de finale om de Spaanse Super Cup tegen Athletic Club (2-3) een rode kaart voor het uitdelen van een klap aan Asier Villalba. De VAR in Sevilla ontging het incident niet en arbiter Jesús Gil Manzano kon na het bekijken van de beelden niet anders dan een rode kaart trekken. De eerste voor Messi na 753 duels in het eerste van Barcelona.

Het scheidsrechtersrapport van Gil Manzano is echter in het voordeel van Messi. Spaanse media schrijven dat de dienstdoende arbiter heeft genoteerd dat de Argentijn van het veld werd gestuurd vanwege ‘het slaan van een tegenstander met zijn arm’. Gil Manzano heeft het belangrijke woord ‘agressie’ echter niet opgeschreven en dat is een term die het verschil maakt tussen een relatief lichte schorsing van één tot drie wedstrijden en een zware schorsing van minimaal vier tot maximaal twaalf duels, volgens artikel 98.

Spaanse media gaan ervan uit dat Messi twee wedstrijden moet toekijken: een straf die van toepassing is op alle nationale competities. Een schorsing van één duel gaat alleen op als de bal in de buurt is en dat was niet het geval. Dat zou betekenen dat de clubtopscorer aller tijden het bekerduel met streekgenoot en derdeklasser Cornellà van donderdag aan zich voorbij moet laten gaan. De wedstrijd in en tegen Elche van komende zondag moet Messi dan ook laten schieten. De Argentijn kan op 31 januari zijn rentree maken, tenzij hij een schorsing van drie wedstrijden toegewezen krijgt. Saillant: Athletic komt in de laatste wedstrijd van de maand op bezoek in het Camp Nou.

EERSTE RODE KAART OOIT VAN LIONEL MESSI VOOR BARCELONA. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

Het is de eerste keer dat Messi een rode kaart krijgt in het eerste elftal van Barcelona, maar niet voor het eerst in het roodblauwe tricot van de Catalanen. In februari 2005 werd de aanvaller in clubverband voor het eerst van het veld gestuurd: in de wedstrijd tussen Peña Sport en Barcelona B in de Segunda B. Acht minuten voor tijd was de toen nog zestienjarige aanvaller woedend over het niet meekrijgen van een strafschop na een overtreding op zijn persoon en zijn tirade moest hij met rood bekopen.

Het debuut van Messi voor het Argentijnse elftal, anderhalf jaar later, was legendarisch. Slechts 43 seconden na zijn invalbeurt in de oefeninterland tegen Hongarije mocht hij al met rood vertrekken toen Vilmos Vanczák aan zijn shirt trok en Messi zich iets te onhandig met zijn armen probeerde los te trekken. Op de Copa América van 2019, in de strijd tussen Argentinië en Chili om de derde plaats, kregen Messi en Gary Medel het met elkaar aan de stok en mochten beiden voortijdig de kleedkamers opzoeken.