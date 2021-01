Roger Schmidt riskeert schorsing met beschuldiging richting Bas Nijhuis

Zondag, 17 januari 2021 om 20:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

De aanklager betaald voetbal zal maandag beslissen of hij actie onderneemt tegen Roger Schmidt, zo meldt De Telegraaf. De trainer van PSV uitte zaterdagavond een opvallende beschuldiging richting arbiter Bas Nijhuis na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5 zege). Volgens Schmidt heeft Nijhuis aangegeven dat hij bewust tegen PSV fluit, een aantijging die door de scheidsrechter wordt ontkend.

Bij praatprogramma Dit was het Weekend gaat scheidsrechtersbaas Reinold Wiedemeijer niet heel nadrukkelijk in op de kwestie, maar sluit hij niet uit dat de aanklager actie onderneemt. Uit een eventueel onderzoek zou moeten blijken wie precies wat heeft gezegd en tegen wie. Op dit moment is alleen bekend wat de betrokkenen na afloop hebben gezegd. Schmidt kreeg tijdens het duel wel al een gele kaart vanwege aanmerkingen op de leiding.

Wiedemeijer kan zich identificeren met Nijhuis. "Je hebt wel eens een akkefietje met een trainer en dat probeerde je na afloop in de kleedkamer uit te praten. Dan deed je nog een bakkie en dan was het over. En zo hoort het volgens mij. Ik denk dat je niet moet leeglopen voor een camera. Je vraagt aan mij wat hiermee gaat gebeuren: geen idee", geeft de scheidsrechtersbaas aan. "Het zou zomaar kunnen dat de aanklager er nog naar kijkt. Dus laten we er verder maar niet teveel over zeggen."

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse (2-1 verlies) een penalty voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", zei de trainer na afloop tegen ESPN.

Verslaggever Pascal Kamperman kan zijn oren amper geloven en vraagt of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", aldus de stellige Schmidt. Volgens De Telegraaf riskeert de oefenmeester een schorsing met zijn uitspraken. De krant wijst erop dat de ontkenning van Nijhuis ook 'getoetst' zal worden. "Het kan zijn jolige manier van reageren op een PSV-vraag zijn. Maar dat is speculeren."

Schmidt gaf na afloop op de persconferentie aan dat hij Nijhuis nooit meer hoefde te spreken. De trainer neemt de scheidsrechter onder meer de blessure van Cody Gakpo kwalijk. De aanvaller raakte in de eerste helft geblesseerd na een tik op de enkel en moest zich laten vervangen. "We moeten morgen kijken in het ziekenhuis, maar het ziet er niet goed uit", zei Schmidt. "Het kwam door de overtreding. Daarom ben ik een beetje boos op de scheidsrechter. Onder deze omstandigheden is het belangrijk dat de scheidsrechter de spelers beschermt."

Wiedemeijer vindt het jammer dat Schmidt de blessure van Gakpo in de schoenen van Nijhuis lijkt te schuiven. “Je hebt te maken met Nijhuis en je weet dat hij veel toelaat. Daar wordt hij ook om geprezen. En een scheidsrechter is volgens mij niet schuldig aan een overtreding, tenzij hij echt een doodschop toelaat maar daar hebben we het hier helemaal niet over", aldus Wiedemeijer, die het 'wellicht niet handig' noemt dat Schmidt aangaf niet meer met Nijhuis te willen spreken. "Want je weet dat Nijhuis in de categorie grote clubs zit. Dus hij gaat hem echt nog wel tegenkomen dit seizoen."