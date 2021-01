Rel tussen Schmidt en Nijhuis maakt tongen los: ‘Één van de twee liegt’

Zondag, 17 januari 2021 om 10:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Roger Schmidt kreeg het zaterdagavond tijdens Sparta Rotterdam - PSV (3-5) behoorlijk aan de stok met arbiter Bas Nijhuis. Na afloop verbaasde de Duitse coach vriend en vijand door te zeggen dat de topscheidsrechter bewust tegen PSV fluit, vanwege eerdere kritiek aan het adres van Nijhuis. In Goedemorgen Eredivisie wordt zondagochtend uiteraard uitgebreid gesproken over de manier van doen van de PSV-coach.

"Bas Nijhuis laat veel doorgaan, dat vind ik wel mooi", zo concludeert Erwin Koeman bij ESPN. "Misschien had hij gisteravond wel één of twee keer kunnen fluiten voor PSV bij een overtreding van Sparta. Maar ik heb liever zijn manier van fluiten dan wat veel anderen doen. Alleen wat Schmidt zegt, dat is toch wel grof. Het zijn heel harde woorden. Waarschijnlijk heeft hij vandaag een beetje spijt. Maar je moet je toch ook een beetje inhouden. Zoals die laatste woorden over Nijhuis, dat kan niet." De eveneens aanwezige Jean-Paul van Gastel bekijkt het incident tussen Nijhuis en Schmidt ook met argusogen.

"Ik vind het een beetje zorgelijk dat één van de twee liegt", aldus de voormalig speler en assistent-coach van Feyenoord. "Ik vind dat als Nijhuis fluit, dan weet je vantevoren dat er heel veel toegelaten wordt. Voor een buitenlandse trainer is het ook lastig om dit soort scheidsrechters te hebben, want in het buitenland wordt over het algemeen, op Engeland na, heel snel gefloten voor overtredingen. En hij laat heel veel toe." Presentator Milan van Dongen gelooft niet dat Nijhuis bewust tegen PSV fluit vanwege de eerdere ruzie met Schmidt na afloop van het uitduel met Vitesse. "Maar Nijhuis zal toch nooit gezegd hebben: 'Ik ga tegen jou fluiten', en dat dan ook letterlijk doen." Van Gastel kan daar geen definitieve conclusie aan verbinden. ''Ik weet het niet, de één zegt van wel en de ander zegt van niet."

Hans Kraay junior is met name kritisch op het optreden van Schmidt. "Hij is wel erg snel boos", concludeert de analist annex verslaggever van ESPN. "Nu gaat hij weer in op iets dat hij gehoord heeft. En dat kan Nijhuis inderdaad met een glimlach gezegd hebben, dat hij zegt: 'Ik heb bewust tegen PSV gefloten, dat gezeur'. Maar het is wel gevaarlijk wat je zegt, toch? Ik zou me als ik Schmidt was wat minder druk maken over Die Umwelt, zoals ze in Duitsland zeggen." Koeman heeft wel enigszins begrip voor de boosheid bij Schmidt. "Je mag soms best je frustratie uiten, maar ook niet te vaak. Je kunt je als trainer beter op je elftal concentreren, en dat is niet altijd even makkelijk."

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse (2-1 verlies) een penalty voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", aldus Schmidt. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman kan zijn oren amper geloven en vraagt of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", zo zei de stellige Schmidt.

"Dat is voor mij niet professioneel", vervolgde de PSV-coach zijn opvallende relaas. "Dat is honderd procent niet professioneel. Het is nu de tweede keer dat ik dit zo voel. En daar ben ik echt niet blij mee." De woorden van Schmidt zorgden voor ongeloof bij Nijhuis. "Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? Sow, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart", zo klonk het in een interview met ESPN.