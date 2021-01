Klaas-Jan Huntelaar in dubio: ‘Schalke is iets meer een gevoelskeuze’

Donderdag, 14 januari 2021 om 22:34 • Laatste update: 23:23

Op de dag dat Klaas-Jan Huntelaar concreet aan een terugkeer naar Schalke 04 gelinkt werd, redde hij Ajax op bezoek bij FC Twente tijdens een miraculeuze invalbeurt. De 37-jarige spits viel in de 89e minuut in en verzorgde vervolgens twee doelpunten, waardoor de Amsterdammers met een 1-3 overwinning vertrokken uit Enschede. Huntelaar laat na afloop in gesprek met ESPN nog in het midden waar zijn toekomst ligt, maar Jan Joost van Gangelen en Ronald de Boer denken op basis van het interview te weten dat de spits bij Ajax gaat vertrekken.

“Schalke heeft zich gemeld, ik heb het er met Ajax over gehad. Het is een moeilijke keuze, natuurlijk. Voor mij. Kijk, Schalke en Ajax zijn de clubs waar ik het meest mee heb. Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik ging kijken en dat ik het met Ajax zou bespreken. Dan ga je het traject in van beslissen”, zo begint Huntelaar als de interesse van Schalke ter sprake komt. De spits droeg 2010 en 2017 het shirt van die Königsblauen, die momenteel de zeventiende plaats in de Bundesliga bezetten en strijden tegen degradatie.

Verslaggever Hans Kraay junior vraagt zich af of Ajax het Huntelaar gunt. “Dat zou je aan Marc (Overmars, directeur voetbalzaken, red.) moeten vragen. Ik denk het wel”, antwoordt Huntelaar. Kraay werpt vervolgens op dat de spits tegen Overmars zou hebben gezegd: ‘Als ik het wil, dan moet je het me gunnen’. “Dat klopt wel, ja”, zo reageert Huntelaar. Kraay stelt dat Huntelaar ‘te gretig’ is om tweede keuze te zijn. Bij Ajax moet hij het in principe stellen met een rol achter Sébastien Haller, terwijl trainer Erik ten Hag ook nog de beschikking heeft over Lassina Traoré en Brian Brobbey.

“Natuurlijk speelt dat mee”, zegt Huntelaar. “Maar uiteindelijk moet je proberen een goede keuze te maken. Dat weet je nooit van tevoren. Ik weeg mijn gevoel af. Maar je kan niet alles precies van tevoren afwegen. Waar ik naar neig? Het is lastig. Voor alles spreekt wat. Schalke zit wat meer in de problemen, dat is iets meer een gevoelskeuze. Ajax is wat stabieler, misschien een mooier einde qua titel, beker of Europees. Natuurlijk is het moeilijk. Ik ben er nog niet uit dat ik het zeg. Nee, ik weet het nog niet helemaal. Ik ga er nog een nachtje over slapen. Eerst maar eens genieten van deze wedstrijd.”

“Die gaat”, concludeert Van Gangelen na het zien van het interview met Huntelaar. Hij krijgt bijval van De Boer, die daarentegen wel denkt dat de wedstrijd tegen FC Twente de keuze lastiger heeft gemaakt. “Nou ja, Ajax heeft er ook zeggenschap over. Maar ik heb het gevoel dat hij voor zestig tegen veertig met zijn hoofd in Gelsenkirchen zit. Had je het voor deze wedstrijd gevraagd, was het negentig tegen tien. Nu heeft hij twee goals gemaakt en zal hij sneller weer invallen. Het heeft alles in zijn hoofd door elkaar geschud. Haller is nummer één, Tadic kan in Europese wedstrijden in de spits spelen en je hebt Traoré nog. Dan zou ik voor Schalke gaan.”