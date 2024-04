Ajax maakt werk van komst Chivu als assistent en doet Roemeen enorme belofte

Christian Chivu is serieus in beeld als assistent-trainer van mogelijk Graham Potter bij Ajax, zo bevestigt Gianluca Di Marzio na eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Volgens de Italiaanse journalist zien de Amsterdammers in Chivu een ‘trainer voor de toekomst’.

Chivu is momenteel jeugdtrainer van Inter. Hij heeft als manager de Onder 19-selectie van de Italiaans kampioen onder zijn hoede.

Daar trad hij in de zomer van 2021 in functie. Hij coachte die lichting 108 wedstrijden en daarvoor was hij ook eindverantwoordelijke bij de Onder 18-ploeg en de Onder 17-selectie van i Nerazzurri.

De Roemeen kwam als speler tussen 1999 en 2003 tot 142 officiële duels namens Ajax 1 en kan nu dus als assistent-trainer terugkeren in Amsterdam.

Volgens Di Marzio is Ajax van plan om Chivu een vijfjarig contract aan te bieden en wordt hem als toekomstperspectief voorgeschoteld dat hij ‘over twee of drie jaar’ kan promoveren naar de functie van hoofdtrainer.

Ajax is is al in Italië geweest om de Onder 19-wedstrijd tussen Inter en Cagliari (3-0) op 20 april bij te wonen. Chivu is naar verluidt gevleid door de interesse van de Amsterdammers en denkt serieus na over een terugkeer naar Ajax.

